قهرمانی تیم سرخپوشان در مسابقات فوتوالی کیش
پس از 9 شب رقابت، تیم سرخپوشان قهرمانی رقابتهای فوتوالی آقایان کیش شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین مسابقات 16 تیم به مدت 9 شب در مجموعه پلاژ آقایان با هم به رثابت پرداختند.
درپایان این مسابقات که با استقبال خوب تیمهای ورزشی همراه بود تیم سرخپوشان بر سکوی نخست ایستاد، تیم یاران طبیعت مقام دوم را کسب کرد و تیم سید کیش نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.
این رویداد ورزشی با مشارکت هیئت ورزشهای همگانی و هیئت ورزشهای بومی و محلی کیش برگزار شد و مورد استقبال ورزشکاران و علاقهمندان به رشتههای ورزشی ساحلی قرار گرفت.