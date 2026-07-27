با حکم وزیر اقتصاد؛ حسین فروزان به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آژاد کیش، سید علی مدنی‌زاده طی حکمی حسین فروزان را به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

دراین حکم آمده است:

جناب آقای حسین فروزان

نظر به تعهد، تجارب و شایستگی‌های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، مدیریتی و کارشناسی، در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم و برنامه «بازآفرینی و تحول مناطق آزاد»، درخصوص مأموریت‌های ذیل تمام توان خود را مصروف نمایید:

- تقویت هماهنگی دبیرخانه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه، به‌ویژه در حوزه‌های گمرک، مالیات، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، بیمه، بازار سرمایه و سایر امور اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد، به‌منظور بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت درون وزارتی برای حل مشکلات مناطق.

- پیگیری برنامه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد و تکمیل هرچه سریعتر اسناد راهبردی مناطق، شامل مأموریت اختصاصی، اولویت‌های راهبردی، پروژه‌های پیشران توسعه، شاخص‌های عملکردی و الزامات اجرایی هر منطقه.

- استقرار الگوی اختیار مسئولانه در حکمرانی مناطق آزاد؛ به این معنی که اختیارات قانونی مناطق در قبال پذیرش مأموریت‌های توسعه‌ای مشخص، پاسخگویی مدیریتی و تحقق نتایج قابل سنجش اعمال شود.

- پیگیری تحقق ظرفیت‌های ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر مبنای مأموریت اختصاصی، اولویت‌های راهبردی و پروژه‌های پیشران مصوب هر منطقه.

- ارتقاء نقش دبیرخانه به نهاد راهبری، پشتیبانی ملی، پایش عملکرد و کنترل راهبردی و پرهیز از مداخله‌های موردی و تمرکزگرایانه در اداره مناطق.

- استقرار رصدخانه مناطق آزاد به‌عنوان زیرساخت داده‌ای و تحلیلی دبیرخانه برای پایش شاخص‌های مالی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجاری، عمرانی، شرکتی و عملکردی مناطق و رصد پیشرفت پروژه‌های پیشران.

- تقویت بازاریابی، برندسازی و معرفی حرفه‌ای فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، توسعه مشارکت‌های بخش‌خصوصی و حرکت مناطق آزاد به سمت درآمدهای پایدار.

- تعامل مؤثر و منظم با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌منظور رفع موانع، تسهیل سرمایه‌گذاری و تحقق مأموریت‌های توسعه‌ای مناطق.

امید است با اتکال به خداوند متعال با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در انجام این مسئولیت مهم و تحقق اهداف دولت محترم در ارتقاء جایگاه مناطق آزاد و نقش آفرینی در اقتصاد ملی موفق و مؤید باشید.

از جمله سوابق حسین فروزان می‌توان به مشاور اقتصادی ایمیدرو، مدیرعامل هلدینگ صنایع بهشهر، مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت و توسعه سرزمین مکران، مشاور رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو اشاره کرد.