تأکید طاعتی مقدم بر توسعه همکاریهای همه جانبه میان منطقه آزاد انزلی و روسیه؛
سرکنسول جدید فدراسیون روسیه در گیلان با مدیرعامل سازمان دیدار کرد
سرگئی آذراف، سرکنسول فدراسیون روسیه در استان گیلان، در دیدار با مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در خصوص راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری، حملونقلی، گردشگری و فرهنگی میان دو طرف به گفتگو پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، سرگئی آذراف «سرکنسول فدراسیون روسیه در استان گیلان» با حضور در منطقه آزاد انزلی با مصطفی طاعتیمقدم «رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان» دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با قدردانی از تحرک، پیگیری و رویکرد فعال او در مدت کوتاه آغاز مسئولیتش، این حضور را زمینهساز تقویت مناسبات دوجانبه عنوان کرد و اظهار داشت: ظرفیتهای متنوع منطقه آزاد انزلی در زمینه های تجاری، ترانزیتی و بینالمللی، فرصت مناسبی برای توسعه مبادلات اقتصادی و ایجاد فرصت های همکاری مشترک تجاری میان فعالان دو طرف بوده، چراکه مزایا و اختیارات قانونی مناطق آزاد بستر مناسبی برای گسترش همکاریهای ایران و روسیه می باشند.
وی توسعه همکاری ها به منظور افزایش میزان حملونقل دریایی را از الزامات تقویت روابط اقتصادی دو کشور بیان کرد و با اشاره به ظرفیتهای فرودگاه سردار جنگل، بر گسترش فعالیتهای هوایی و راهاندازی و پشتیبانی از پروازهای منظم میان استان گیلان و مقاصد روسیه تأکید کرد.
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، تکمیل راهآهن چابهار و فعالسازی هرچه بیشتر کریدور بینالمللی شمال - جنوب را از زیرساختهای مهم تقویت مبادلات منطقهای دانست و تصریح کرد این مسیر میتواند نقش مؤثری در انتقال کالا میان روسیه، ایران و بازارهای هدف از جمله هند ایفا کند.
وی همچنین مبادله گردشگر دریایی و گسترش همکاریهای فرهنگی در حوزههایی همچون غذا، پوشاک، تئاتر و ادبیات را از دیگر زمینههای قابل توسعه در روابط میان دو طرف برشمرد و بر بهرهگیری از مشترکات فرهنگی برای تعمیق و تنوع بخشی به مناسبات دو کشور تأکید کرد.
طاعتیمقدم در بخش دیگری از این دیدار، با ابراز تأسف و محکومیت نسبت به تهاجم نیروهای اوکراینی به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای کاسپین که منجر به جانباختن یک ملوان و مجروح شدن سه نفر دیگر شد، بر ضرورت توجه جدی به امنیت ترددهای دریایی در این پهنه آبی تأکید کرد.
وی همچنین از موضع رسمی فدراسیون روسیه در قبال حملات صورتگرفته به بنادر شمالی قدردانی کرد.
در ادامه این نشست، مجید فاتحی، عضو هیئتمدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد انزلی، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای همکاری اقتصادی، بر گسترش تعاملات بانکی و استفاده بیشتر از ظرفیت بانکهای فعال در روابط دو کشور از جمله «میربیزنس بانک» و «وی تی بی» تأکید کرد.وی همچنین حمایت بیشتر طرف روس از استمرار و افزایش پرواز منظم میان رشت و آستراخان را یکی از نیازهای مهم توسعه روابط اقتصادی و تجاری بیان نمود و افزود: با توجه به اتصال ریلی مجتمع بندری کاسپین به خطوط ریل سراسری ایران و فعال بودن کریدور شمال ـ جنوب در منطقه آزاد انزلی، بستر مناسبی برای افزایش تبادلات کالا و بهرهبرداری بیشتر از این ظرفیت راهبردی جهت افزایش همکاری ها فرآهم شده است.
سرکنسول فدراسیون روسیه در استان گیلان نیز در این دیدار با اعلام آمادگی برای توسعه همکاریها، هدف از حضور خود در منطقه آزاد انزلی را آشنایی بیشتر با ظرفیتهای گیلان و این منطقه راهبردی عنوان کرد و بر لزوم تقویت ارتباطات و همکاریهای مشترک در حوزههای مورد علاقه طرفین تأکید نمود.
وی با اشاره به سوابق همکاری های منطقه آزاد انزلی با بنادر و استان های روسیه در حاشیه دریای کاسپین، منطقه آزاد انزلی را دروازه توسعه روابط اقتصادی و همکاری های ترانزیتی دو کشور بیان کرد و گفت: توسعه همکاری ها در بستر اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت مغتنمی برای تعمیق و تنوع بخشی به زمینه های همکاری دو و چند جانبه دو کشور بوده و در این میان منطقه آزاد انزلی با توجه به قوانین و مقررات خوب خود برای سرمایه گذاران می تواند نقش موثری در گسترش مناسبات دو کشور ایفا نماید.