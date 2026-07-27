روایت یک مأموریت بزرگ؛ 22 سال افتخار، 22 سال توسعه
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی در یادداشتی به مناسبت بیستودومین سال تأسیس این سازمان، با مرور مسیر شکلگیری و توسعه منطقه آزاد انزلی، این منطقه را نماد تحقق اقتصاد دریامحور، توسعه زیرساختهای لجستیکی و یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی شمال کشور توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی کاظمیان، به مناسبت بیستودومین سال تأسیس منطقه آزاد انزلی، طی یادداشتی با عنوان «روایت یک مأموریت بزرگ، 22 سال افتخار، 22 سال توسعه»، به تشریح روند شکلگیری، دستاوردها و چشمانداز آینده این منطقه پرداخت.
در ادامه، متن کامل این یادداشت را میخوانید:
چهارم مرداد ماه 1383، یعنی بیستودو سال پیش، در نقطهای از ساحل زیبای کاسپین مأموریتی بزرگ آغاز شد، مأموریتی برای ایجاد شاهراه تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای حاشیه دریای کاسپین، اوراسیا و بازارهای جهانی؛ و امروز، منطقه آزاد انزلی نماد ارادهای است که در طول این 22 سال، رؤیای توسعه را به واقعیت تبدیل کرده است.
اینجا نماد اندیشهای است که توسعه را از دل ظرفیتهای بومی آغاز کرد و با برنامهریزی، سرمایهگذاری، نوآوری و تلاش مستمر، آن را به الگویی موفق در عرصه تجارت، تولید، ترانزیت، گردشگری و اقتصاد دریامحور تبدیل کرده است.
در این دو دهه، منطقه آزاد انزلی مسیر رشد خود را گامبهگام و با اتکاء به سرمایه انسانی، مشارکت بخش خصوصی و حمایت سرمایهگذاران پیموده است.
توسعه شهرکهای صنعتی، استقرار صدها واحد تولیدی و خدماتی، ایجاد هزاران فرصت شغلی، افزایش صادرات، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، گسترش زیرساختهای لجستیکی و حملونقل و شکلگیری زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی، تنها بخشی از دستاوردهایی است که امروز این منطقه را به یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
یکی از مهمترین جلوههای این پیشرفت، شکلگیری و توسعه مجتمع بندری کاسپین است؛ بندری نسل جدید که امروز به یکی از مهمترین حلقههای اتصال ایران به بازارهای اوراسیا و کشورهای حاشیه دریای کاسپین تبدیل شده است.
اتصال این بندر به شبکه ریلی کشور، توسعه اسکلهها، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا، ثبت رکوردهای جدید در عملیات لجستیکی و نقشآفرینی مؤثر در کریدور بینالمللی شمال - جنوب، نشان میدهد که منطقه آزاد انزلی امروز نهتنها یک مقصد سرمایهگذاری، بلکه یک گره راهبردی در شبکه تجارت بینالمللی است و کارنامه سالهای اخیر نیز گواه شتاب گرفتن این مسیر میباشد.
افزایش قابلتوجه سرمایهگذاری داخلی و خارجی، رشد چشمگیر واردات ماشینآلات صنعتی، توسعه فعالیتهای تولیدی، ثبت رکوردهای جدید در تأمین کالاهای اساسی و غلات، رونق ترانزیت و حملونقل ریلی و دریایی و اجرای پروژههای متعدد عمرانی و زیربنایی، همگی نشاندهنده آغاز دورهای تازه از شکوفایی منطقه آزاد انزلی است؛ دورهای که در آن توسعه، تنها یک شعار نیست، بلکه در آمار، پروژهها و دستاوردهای ملموس نمود یافته است.
اما منطقه آزاد انزلی تنها در اقتصاد و تجارت خلاصه نمیشود، این منطقه طی سالهای گذشته تلاش کرده است تا توسعه را با فرهنگ، آموزش، محیط زیست، ورزش، مسئولیت اجتماعی و گردشگری پیوند بزند؛ برگزاری رویدادهای فرهنگی و بینالمللی، توسعه زیرساختهای گردشگری، حمایت از ورزشکاران، توجه به آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و حفاظت از محیط زیست، نشان میدهد که نگاه توسعهای این منطقه، نگاهی متوازن و آیندهنگر است؛ توسعهای که انسان، طبیعت و اقتصاد را در کنار یکدیگر میبیند.
در طول این 22 سال، مدیران، کارکنان، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان، سرمایهگذاران و مردم منطقه، هر یک سهمی در ساختن این مسیر داشتهاند و امروز اگر این منطقه به عنوان یکی از موفقترین مناطق آزاد کشور شناخته میشود، حاصل همدلی، اعتماد و تلاش انسانهایی است که باور داشتند توسعه از دل اراده و همت جمعی شکل میگیرد.
امروز، پس از 22 سال، منطقه آزاد انزلی با ثبت رکوردهای جدید در حوزه لجستیک، افزایش چشمگیر سرمایهگذاری، دارا بودن تمام مودهای حمل و نقلی(ریلی، دریایی، هوایی و جادهای) و تقویت جایگاه خود در اقتصاد دریامحور، با نگاهی رو به آینده، مسیر تبدیلشدن به هاب تجارت و ترانزیت دریای کاسپین و شاهراه تعامل اقتصادی ایران با کشورهای منطقه را با قدرت ادامه میدهد و آماده آغاز فصلی تازه از پیشرفت است.
بیستودو سالگی منطقه آزاد انزلی، تنها مرور یک گذشته پرافتخار نیست؛ نقطه آغاز آیندهای به مراتب بهتر است، آیندهای که در آن، این منطقه بیش از پیش به پیشران توسعه شمال کشور، محور اقتصاد دریامحور ایران، شاهراه تجارت با اوراسیا و الگویی موفق از همافزایی میان تولید، تجارت، سرمایهگذاری و گردشگری تبدیل خواهد شد.