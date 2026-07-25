حضور بیش از ۳۵۰ فعال ورزشی در هشت رویداد همزمان در دهکده المپیک کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این برنامه‌ها روز جمعه دوم مرداد ۱۴۰۵ در بخش‌های مختلف دهکده ورزشی المپیک کیش برگزار شد و دوره هم‌افزایی داوران تکواندو، مسابقات هفتگی شطرنج، رقابت‌های (جمعه‌های والیبالی) آقایان، لیگ هندبال آقایان، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی، لیگ هندبال بانوان، رقابت‌های فوتوالی و مسابقات کاراته بانوان را دربر گرفت.