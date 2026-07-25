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حضور بیش از ۳۵۰ فعال ورزشی در هشت رویداد همزمان در دهکده المپیک کیش

حضور بیش از ۳۵۰ فعال ورزشی در هشت رویداد همزمان در دهکده المپیک کیش
کد خبر : 1818672
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دهکده ورزشی المپیک کیش با میزبانی همزمان هشت برنامه آموزشی و رقابتی، شاهد حضور بیش از ۳۵۰ ورزشکار، مربی و داور در رشته‌ها و رده‌های سنی مختلف بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این برنامه‌ها روز جمعه دوم مرداد ۱۴۰۵ در بخش‌های مختلف دهکده ورزشی المپیک کیش برگزار شد و دوره هم‌افزایی داوران تکواندو، مسابقات هفتگی شطرنج، رقابت‌های (جمعه‌های والیبالی) آقایان، لیگ هندبال آقایان، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی، لیگ هندبال بانوان، رقابت‌های فوتوالی و مسابقات کاراته بانوان را دربر گرفت.

حضور ورزشکارانی از رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از ویژگی‌های این رویدادها بود؛ موضوعی که از استمرار برنامه‌های آموزشی، استعدادیابی و رقابتی در رشته‌های مختلف ورزشی جزیره حکایت دارد.

برگزاری همزمان این برنامه‌ها، ظرفیت دهکده ورزشی المپیک کیش را برای میزبانی از رویدادهای چندرشته‌ای بار دیگر به نمایش گذاشت. این مجموعه بخشی از مسابقات و برنامه‌های ورزش قهرمانی، همگانی و آموزشی جزیره کیش را میزبانی می‌کند و از مراکز اصلی فعالیت رشته‌های مختلف ورزشی در جزیره به شمار می‌رود.

 

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