حمایت از کسب و کارها؛ محور نشست محمد کبیری با جامعه بازاریان و بازرگانان کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اعضای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و با حضور جمعی از معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد.

در این نشست، اعضای جامعه بازاریان و بازرگانان کیش مشکلات، برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رونق بازارهای جزیره مطرح کردند. موضوعات مطرح‌شده به‌صورت جداگانه بررسی شد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دستورات لازم را برای رسیدگی به بخشی از مطالبات صادر کرد. پیگیری برخی درخواست‌های تخصصی نیز به معاونت‌ها و مدیریت‌های مرتبط واگذار شد.

کبیری با قدردانی از همراهی بازاریان و فعالان بخش خصوصی گفت: بازارها از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد کیش هستند و تداوم فعالیت آن‌ها، حتی در شرایط دشوار، نقش مهمی در حفظ پویایی و سرزندگی جزیره داشته است.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی واردشده بر کسب‌وکارهای کیش افزود: فعالان اقتصادی جزیره در ماه‌های اخیر شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌اند و سازمان منطقه آزاد کیش وظیفه دارد همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود را برای افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها به کار گیرد.

جشنواره تابستانی در مسیر اجرا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره تابستانی خبر داد و گفت: افزایش پروازها، ارائه تسهیلات خرید و سفر، طراحی مشوق‌های جذاب و ایجاد هماهنگی میان مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات اعتباری، از محورهای این برنامه است.

کبیری ادامه داد: هدف ما این است که با همراهی بخش خصوصی، حضور گردشگران در جزیره افزایش یابد و منابع حاصل از تسهیلات و مشوق‌ها به‌صورت مستقیم در بازارها و مراکز خدماتی کیش هزینه شود.

وی با اشاره به تأثیر تسهیلات خرد بر افزایش فروش کالا و خدمات در سال گذشته اظهار کرد: تجربه گذشته نشان داد ارائه تسهیلات خرید و سفر، در صورت برخورداری از جامعه مخاطب گسترده، می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد و به گردش دوباره منابع در اقتصاد جزیره کمک کند.

کبیری افزود: مذاکرات لازم برای ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی، کیشوندان، کارکنان و گردشگران انجام شده است و تلاش می‌کنیم بسته‌ای منسجم برای حمایت هم‌زمان از کسب‌وکارها و افزایش تقاضا در بازارهای جزیره اجرا شود.

ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از استقرار سه‌روزه میز خدمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در جزیره خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند در این مدت برای استفاده از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، از جمله سرمایه در گردش و تسهیلات مرتبط با اشتغال و نیروی انسانی، اقدام کنند.

وی افزود: ممکن است مبلغ این تسهیلات همه نیازهای یک واحد اقتصادی را پوشش ندهد، اما می‌تواند بخشی از هزینه‌های جاری کسب‌وکارها را تأمین کند و فشار مالی موجود را کاهش دهد.

پیگیری مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی

کبیری با اشاره به پیگیری مسائل مالیاتی و تأمین اجتماعی فعالان اقتصادی گفت: شرایط ویژه اقتصاد کیش در جلسات مختلف با مسئولان ذی‌ربط تشریح شده است و تسهیل فرایندها و فراهم شدن امکان همراهی بیشتر با کسب‌وکارهای جزیره را به‌طور مستمر دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: در این زمینه، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط در سطح ملی و استانی انجام شده است تا درخواست‌های فعالان اقتصادی در چارچوب ضوابط قانونی و با توجه به شرایط ویژه کیش بررسی شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه اقتصاد جزیره وابستگی مستقیمی به گردشگری و بازار دارد، گفت: کاهش ورود مسافر، آثار فوری و گسترده‌ای بر فروش واحدهای تجاری، فعالیت مجموعه‌های خدماتی و معیشت خانواده‌های ساکن در جزیره می‌گذارد؛ به همین دلیل، شرایط کیش باید با نگاهی ویژه بررسی شود.

همراهی مالکان و مستأجران برای حفظ بازارها

کبیری، تعامل و همراهی میان مالکان و مستأجران واحدهای تجاری را از عوامل مؤثر در حفظ پایداری بازارها دانست و گفت: ایجاد توافق‌های متناسب با شرایط اقتصادی، تعدیل زمان‌بندی پرداخت‌ها و در نظر گرفتن فرصت بیشتر برای مستأجران می‌تواند به تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و افزایش تاب‌آوری بازار کمک کند.

وی همچنین از همراهی بخشی از مالکان واحدهای تجاری در ماه‌های گذشته قدردانی کرد و افزود: این همراهی‌ها نقش مهمی در حفظ فعالیت کسب‌وکارها و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی داشته است.

کاهش تعرفه‌ها برای حمایت از واردکنندگان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گمرک گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، بخشی از تعرفه‌های سازمان کاهش یافته است تا فشار کمتری به واردکنندگان و فعالان اقتصادی وارد شود.

کبیری افزود: کاهش تعرفه‌ها اگرچه درآمد سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما در شرایط فعلی، سازمان نیز باید بخشی از فشار اقتصادی را تحمل کند و در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

وی استفاده از ظرفیت کالاهای ملوانی را فرصتی جدید برای اقتصاد جزیره دانست و گفت: بهره‌گیری مؤثر از این امکان می‌تواند ارزش اقتصادی قابل‌توجهی برای بازارهای کیش ایجاد کند و تحقق آن به آموزش، سرمایه‌گذاری و حضور جدی فعالان بخش خصوصی نیاز دارد.

تسهیل ارسال کالا از کیش

کبیری از ادامه پیگیری‌ها برای تسهیل ارسال مرسوله‌ها و امانات پستی از کیش به سرزمین اصلی خبر داد و افزود: هدف این است که فعالان بازار بتوانند کالاهای خود را با فرایندی آسان‌تر برای مشتریان در سرزمین اصلی ارسال کنند.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای فروش غیرحضوری، توسعه بازار و دسترسی فعالان اقتصادی کیش به مشتریان خارج از جزیره ایجاد کند.

مسکن کارکنان و اسکان کارگری

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به برنامه‌های سازمان در حوزه مسکن کارکنان اشاره کرد و گفت: پروژه مسکن خدمت برای معلمان، کارکنان حوزه بهداشت، نیروهای خدماتی و برخی گروه‌های هدف در حال پیگیری است و بخشی از ظرفیت آن نیز با مشورت تشکل‌ها و جوامع صنفی به کارکنان کسب‌وکارها اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: برای اسکان کارگری نیز چند قطعه زمین و الگوهای مختلف اجرایی، از جمله اجاره بلندمدت، مشارکت سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه به روش BOT، پیش‌بینی شده است.

کبیری از تشکل‌ها و جوامع صنفی خواست پیشنهادهای اجرایی خود را در این زمینه ارائه کنند و گفت: اولویت سازمان این است که بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی در اجرای این پروژه‌ها مشارکت فعال داشته باشند و منافع آن نیز به جامعه هدف بازگردد.

هشدار درباره آثار اقتصادی اخبار نادرست

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به آثار اقتصادی انتشار اخبار نادرست و تأییدنشده درباره کیش هشدار داد و گفت: مطالبه‌گری و بیان مشکلات، حق فعالان اقتصادی است؛ اما انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره شرایط جزیره می‌تواند گردشگران را از سفر به کیش منصرف کند و خسارت بیشتری به کسب‌وکارها وارد سازد.

وی افزود: تصویری که از کیش در افکار عمومی شکل می‌گیرد، مستقیماً بر تصمیم مسافران و میزان فروش بازارها اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، انتشار اخبار باید با دقت، مسئولیت‌پذیری و استناد به منابع معتبر انجام شود.

تأکید بر هم‌افزایی سازمان و بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تأکید کرد: همه ظرفیت‌های سازمان در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکی، گردشگری و مسکن برای حمایت از کسب‌وکارها به‌کار گرفته می‌شود و پیشنهادهای فعالان اقتصادی نیز با جدیت بررسی و پیگیری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بازگشت رونق به بازارهای کیش، احیای تصویر مثبت جزیره و برگزاری موفق جشنواره تابستانی، به همراهی و هم‌افزایی سازمان، فعالان اقتصادی، تشکل‌های صنفی و مجموعه‌های خدماتی نیاز دارد.

این نشست پس از جمع‌بندی موضوعات مطرح‌شده، با تأکید بر تداوم ارتباط مستقیم میان سازمان منطقه آزاد کیش و جامعه بازاریان و ارائه گزارش پیشرفت اقدامات در جلسات بعدی به پایان رسید.