به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، خلیل‌الله نورمحمدی سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی این سازمان با اشاره به برنامه‌های عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه است و در همین راستا مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در حوزه‌های مختلف در دستور کار سازمان قرار گرفته و بخشی از این پروژه‌ها در حال اجرا و بخشی نیز در مراحل مناقصه، استعلام و آماده‌سازی برای آغاز عملیات اجرایی قرار دارند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی در حال اجرا، عملیات آماده‌سازی زون A فاز نخست توسعه محدوده منطقه آزاد ماکو با مساحت حدود ۲۶۶ هکتار است که با هدف ایجاد زیرساخت‌های دهکده لجستیک و فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه لجستیک و بازرگانی اجرا می‌شود.

نورمحمدی ادامه داد: همچنین آماده‌سازی زون C شهرک گردشگری در مساحت ۱۵۲ هکتار از دیگر پروژه‌های مهم زیرساختی منطقه است که با هدف توسعه فعالیت‌های گردشگری، فرهنگی و جذب سرمایه‌گذار در این حوزه در حال اجراست.

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اجرای پروژه‌های مرتبط با گمرک و تجارت بین‌المللی گفت: اجرای سردرب و ساختمان‌های نگهبانی طرح جامع گمرک بازرگان، همچنین احداث و روشنایی جاده دسترسی مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه از جمله پروژه‌هایی است که با هدف روان‌سازی تردد، ساماندهی زیرساخت‌های تجاری و ارتقای ظرفیت خدمات‌رسانی در این محور مهم اقتصادی اجرا می‌شود.

وی افزود: در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی جاده‌ای نیز پروژه‌هایی از جمله حمل و نصب علائم جاده‌ای و ترافیکی در محورهای لجستیک و ساری‌سو، اجرای رفوژ میانی محور کشمش‌تپه تا ورودی بازرگان، تعریض و بهسازی محور سه‌راهی شوط تا پل عظیم‌کندی و ساماندهی سه‌راهی شوط، مشارکت در احداث میدان ورودی شهر یولاگلدی،‌ بهسازی و روکش آسفالت محور گردشگری پلدشت –جلفا،‌ مشارکت در بهسازی خیابان سرداران پلدشت، احداث رفوژ مرگنلر به پلدشت و بهسازی میدان گجوت و… در حال اجرا یا انتخاب پیمانکار است.

نورمحمدی با اشاره به توجه سازمان منطقه آزاد ماکو به توسعه راه‌های روستایی و رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: احداث جاده روستایی ملحم – سوریک به طول ۷ کیلومتر، احداث جاده روستایی شوطلو – شوربلاغ به طول ۲۰ کیلومترو بهسازی راه روستایی فتاح پلدشت از جمله پروژه‌هایی است که با هدف بهبود دسترسی، ارتقای ایمنی تردد و افزایش کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی روستاهای منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری نیز پروژه‌هایی همچون احداث پل گردشگری چشمه ثریا، ساماندهی مجموعه تاریخی و گردشگری قلعه قبان، بهسازی و آسفالت مسیر گردشگری روستای رند و بهسازی و آسفالت راه و پارکینگ مجموعه آب‌درمانی شوط، طراحی مینی ایستگاه نوستالوژی قطار ماکو (روبروی پارک جنگلی)، راه دسترسی جاده قدیم کاخ سردار در حال اجرا یا مراحل مختلف اجرایی قرار دارند که توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت جذب گردشگر را دنبال می‌کنند.

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین به پروژه‌های زیرساختی حوزه صنعت و انرژی اشاره کرد و گفت: احداث مدول نخست تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی صنایع سبک منطقه آزاد ماکو، احداث راه دسترسی و معابر اصلی شهرک صنایع نیمه‌سنگین و سنگ، احداث مخزن سوخت فرودگاه ماکو و احداث پست ۴۰۰ کیلوولت یولاگلدی از دیگر طرح‌های مهم زیربنایی منطقه هستند که نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های صنعتی، انرژی و توسعه سرمایه‌گذاری خواهند داشت.

نورمحمدی با اشاره به اجرای طرح‌های مرتبط با مدیریت آب و فاضلاب خاطرنشان کرد:مشارکت در اتمام تصفیه خانه ماکو، ساماندهی کانال فاضلاب روستای کشمش‌تپه و مشارکت در ارتقای آب شرین پلدشت،‌ مشارکت در اورهال سامانه آب شیرین کن بهلول آباد پلدشت، طرح کنترل سیلاب محور قلیش‌لانمیش نیز با هدف ارتقای زیرساخت‌های زیست‌محیطی، کنترل روان‌آب‌ها و کاهش آسیب‌های ناشی از سیلاب در برنامه عمرانی منطقه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه متوازن زیرساخت‌ها در شهرستان‌های مختلف منطقه آزاد ماکو دنبال می‌شود، افزود: هدف سازمان این است که با اجرای همزمان پروژه‌های بزرگ زیرساختی در کنار طرح‌های محلی و روستایی، زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری، رونق تولید و تجارت، ارتقای گردشگری، بهبود حمل‌ونقل و افزایش رفاه عمومی مردم فراهم شود.

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو درپایان با اشاره به اینکه چندین پروژه در شهرستان های پلدشت و شوط و شهر بازرگان نیز اجرایی می شود تأکید کرد: تکمیل زیرساخت‌های اساسی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، از اولویت‌های اصلی سازمان منطقه آزاد ماکو است و تلاش می‌کنیم با تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه هرچه سریع‌تر فراهم شود.

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