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همزمان با حضور کمپر گردشگران در منطقه آزاد ماکو؛ از یک کمپر ساخت منطقه آزاد ماکو رونمایی می‌شود

همزمان با حضور کمپر گردشگران در منطقه آزاد ماکو؛ از یک کمپر ساخت منطقه آزاد ماکو رونمایی می‌شود
کد خبر : 1816897
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سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو از رونمایی یک دستگاه کمپر ساخت منطقه آزاد ماکو همزمان با حضور ۵۰ کمپر گردشگری از سراسر کشور در این منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، مهدی دستگردی اظهار کرد: همزمان با حضور حدود ۵۰ دستگاه کمپر گردشگری از نقاط مختلف کشور در منطقه آزاد ماکو، از یک دستگاه کمپر ساخت منطقه آزاد ماکو نیز رونمایی خواهد شد که این رویداد می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های منطقه در حوزه طراحی و ساخت خودروهای کمپر و توسعه گردشگری با محوریت این صنعت باشد.
وی افزود: صنعت کمپر و خودروهای گردشگری در سال‌های اخیر با استقبال قابل توجهی در کشور مواجه شده و منطقه آزاد ماکو با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی بین‌المللی، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با این حوزه دارد.
دستگردی ادامه داد: حضور همزمان ۵۰ کمپر از سراسر کشور در منطقه آزاد ماکو، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه و همچنین ایجاد ارتباط میان فعالان این حوزه و سرمایه‌گذاران است و رونمایی از کمپر ساخت منطقه آزاد ماکو نیز نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود برای شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای جدید در حوزه گردشگری و صنایع وابسته است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی جدید در حوزه گردشگری و صنایع مرتبط با آن حمایت می‌کند و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مزیت‌های منطقه آزاد، زمینه را برای توسعه تولید، اشتغال و ایجاد زنجیره خدمات گردشگری در منطقه فراهم کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین رویدادهایی بتواند ضمن معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری منطقه آزاد ماکو، به رونق اقتصاد محلی و توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری در این منطقه منجر شود.

 

 

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