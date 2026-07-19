بندر کاسپین، پیشران دیپلماسی اقتصادی و هاب اصلی لجستیک در کریدورهای شمال-جنوب

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی‌مقدم در این نشست خبری با تبیین عملکرد بندر کاسپین در سال جاری، حجم تخلیه و بارگیری کالا را با رشدی قابل‌توجه از ۷۶۰ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به رقم یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رساند و تصریح کرد: این جهش عملکردی در حالی رقم خورده است که تمامی ارکان عملیاتی بندر برای بهره‌برداری حداکثری بسیج شده‌اند و روند رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقمی در حدود ۳۵ درصد را نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به تکمیل ظرفیت محوطه‌های کانتینری بندر که در تاریخ فعالیت بنادر شمالی بی‌سابقه بوده است، اظهار داشت: بندر کاسپین هم‌اکنون به مکملی راهبردی برای بنادر جنوبی کشور تبدیل شده است تا فرآیند تأمین کالاهای اساسی و غلات کشور با سرعت و سهولت بیشتری انجام پذیرد. وی افزود: با همت تیم عملیاتی سازمان، از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۱۱۰ هزار تن کالای اساسی و ۷۵ هزار تن روغن مایع از این مسیر وارد کشور شده است که نقش بسزایی در تنظیم بازار و کاهش هزینه‌های تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده نهایی داشته است.

طاعتی‌مقدم در تبیین چالش‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های بندری، بر ضرورت تغییر رویکرد از «توسعه زیرساختی» به «تکمیل زنجیره لجستیکی» تأکید کرد و افزود: افزایش اسکله‌ها و تجهیزات بندری به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای جدید نیست؛ ما به ناوگان تخصصی اعم از کشتی‌های کانتینربر، روـرو و مخزن‌دار نیاز مبرم داریم. برای نمونه، در حالی که زیرساخت اسکله روـرو مهیاست، عدم تأمین کشتی تخصصی متناسب مانع از انتقال روان کامیون‌ها به بنادر داغستان شده است. لذا توسعه بنادر شمالی باید در قالب یک زنجیره کامل شامل انبار، مخازن تخصصی، تجهیزات تخلیه و بارگیری و خطوط منظم کشتیرانی پیگیری شود.

وی با اشاره به راهبردهای توسعه‌ای برای حفظ مزیت رقابتی، از کاهش سود بازرگانی کالاهای ترانزیتی و توافقات صورت‌گرفته با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: اعمال تخفیف حدود ۵۰ درصدی در تعرفه حمل ریلی از بندر کاسپین به مقاصد جنوبی از جمله بندر شهید رجایی و مرز شلمچه، گامی مهم برای جذاب‌سازی کریدورهای ترانزیتی ایران است.

مدیرعامل سازمان در پایان، تکمیل پروژه ریلی رشت‌ـ‌آستارا و اتصال ریلی سراسری را حلقه‌های مفقوده کریدورهای بین‌المللی برشمرد و خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی فعال در جهت بازگرداندن مشوق‌های ترانزیتی دولت چین به مسیر ایران، در کنار توسعه زیرساخت‌های ریلی و تقویت ناوگان دریایی، اضلاع سه‌گانه تبدیل ایران به هاب ترانزیت منطقه و ارتقای سهم کشور از تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند. سازمان منطقه آزاد انزلی با تمام توان در حال پیگیری این موضوعات در سطح ملی و بین‌المللی است تا از پتانسیل‌های ترانزیتی منطقه به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری شود.

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