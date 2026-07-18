هشدار مهم سازمان منطقه آزاد سرخس به مردم در خصوص تبلیغات جعلی فروش خودرو
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد : توجه به انتشار برخی تبلیغات غیرواقعی و فریبنده در فضای مجازی تحت عنوان پیشفروش خودرویا شرکتهای دارای مجوز واردات از منطقه آزاد سرخس، سازمان منطقه آزاد سرخس ضمن تکذیب این موارد، به عموم مردم و متقاضیان گرامی هشدار میدهد که این اقدامات کذب، فاقد وجاهت قانونی و مصداق کلاهبرداری است.
وی گفت : هیچگونه پیشفروشی تحت عنوان خودروی منطقه آزاد سرخس مجاز نبوده و مورد تأیید این سازمان نیست. هرگونه تبلیغی با مضمون پیشفروش، غیرمستند و غیرقابل اتکا است.
مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد سرخس گفت :این سازمان راهکار روشن و شفافی تدوین کرده است که بر اساس آن، خودروها صرفاً بهصورت فیزیکی و پس از طی مراحل قانونی به فروش خواهند رسید.
وی ادامه داد: مردم عزیز باید اخبار و اطلاعات صحیح را صرفاً از طریق درگاهها و مجاری رسمی اطلاعرسانی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس پیگیری نمایند و از توجه به تبلیغات افراد و شرکتهای متفرقه خودداری کنند.
آخرین وضعیت اجرایی و آمادهسازی زیرساختها:
سعید امیراحمدی، مدیر روابط عمومی و امور بینالملل سازمان، با تأکید بر تلاش شبانهروزی همکاران سازمان و همکاری پلیس راهور نیروی انتظامی، اعلام کرد:مرکز بزرگ پلاکگذاری خودرو در منطقه آزاد سرخس مراحل پایانی آمادهسازی خود را طی میکند. همزمان، فرایند انتشار فراخوان رسمی برای انتخاب شرکتهای دارای صلاحیت و رتبه بالا جهت واردات خودرو در حال انجام است و مجوزها تنها به شرکتهای واجد شرایط و معتبر اعطا خواهد شد
زمانبندی افتتاح و پلاکگذاری:
امیراحمدی در ادامه گفت :بنابر زمانبدی انجام شده نخستین مراحل پلاکگذاری خودروها، پس از ابلاغ رسمی دستورالعمل شعاع تردد توسط استاندار محترم و افتتاح رسمی مرکز مجهز پلیس راهور، تا پایان مردادماه سال جاری انجام خواهد شد.
در پایان، مدیریت روابط عمومی سازمان تأکید کرد که مصاحبه رسمی و جزئیات تکمیلی در خصوص فرایندهای پلاکگذاری و تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد سرخس، بهزودی توسط مدیرعامل و هیئتمدیره محترم سازمان منتشر خواهد شد.