آغاز مسابقات والیبال کارگران کشور در منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این سازمان در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری خود جهت معرفی توانمندی‌های منطقه در سطح ملی، میزبانی رویداد «مسابقات والیبال ساحلی کارگران کشور» را بر عهده گرفته و این رقابت‌ها از امروز به‌طور رسمی کلید خورد.

این دوره از مسابقات سطح ملی که با همکاری فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است، از امروز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه آغاز شده و تا پنجشنبه ۲۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، ۲۸ تیم از ۲۳ استان کشور برای کسب عنوان برتر به مصاف یکدیگر رفته‌اند. در این میان، استان گیلان نیز به عنوان میزبان با اعزام ۲ تیم منتخب، حضوری فعال در این رقابت‌ها دارد و در کنار سایر ورزشکاران مطرح کشور برای ایستادن بر سکوی افتخار تلاش می‌کند.

محل برگزاری این رویداد ملی، مجموعه ورزش‌های ساحلی «زنده‌یاد سیروس قایقران» است که با فراهم‌سازی امکانات استاندارد، شرایط مطلوبی را برای رقابت ورزشکاران و حضور تماشاگران مهیا کرده است. برگزاری این مسابقات علاوه بر توسعه ورزش کارگری و ایجاد شور و نشاط اجتماعی، گامی مؤثر در جهت تقویت ظرفیت‌های توریسم ورزشی و معرفی پتانسیل‌های بی‌نظیر منطقه آزاد انزلی به شمار می‌رود.

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