با حضور مدیران اجرایی، مقامات قضایی و فرماندهان انتظامی؛
همافزایی برای صیانت از سواحل منطقه آزاد انزلی و ارتقای ایمنی گردشگران
در نشست مدیریت سواحل منطقه آزاد انزلی، راهکارهای ساماندهی سواحل، حفاظت از اراضی دولتی، ارتقای ایمنی گردشگران و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای دقیق ضوابط و برخورد با هرگونه تخلف در این حوزه تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نشست مدیریت سواحل با حضور مقامات قضایی، فرماندهان انتظامی، مدیران و معاونان سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد و مهمترین موضوعات مرتبط با مدیریت سواحل، حفاظت از اراضی و ارتقای خدمات ایمنی در آستانه فصل اوج حضور گردشگران مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، بر ضرورت صیانت از اراضی دولتی و مقابله قاطع با هرگونه تصرف غیرقانونی تأکید شد و حاضران بر لزوم استمرار نظارتهای میدانی و اجرای هماهنگ اقدامات پیشگیرانه برای حفظ حقوق عمومی تأکید کردند.
همچنین ساماندهی سواحل و روستاهای ساحلی، ارتقای سطح ایمنی گردشگران و تقویت زیرساختهای امدادی از دیگر محورهای این نشست بود که در این راستا بر استقرار بهموقع ناجیان غریق، تجهیز نقاط شنا، نصب دکلها و تابلوهای هشداردهنده و افزایش آمادگی دستگاههای مسئول برای ارائه خدمات مطلوب به گردشگران تأکید شد.
در پایان این نشست، با تأکید بر ضرورت هماهنگی مستمر میان مجموعههای اجرایی، قضایی و انتظامی، مقرر شد روند اجرای مصوبات بهصورت مستمر پایش شده و اقدامات لازم با هدف ارتقای امنیت، حفظ نظم عمومی، صیانت از اراضی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و گردشگران با جدیت دنبال شود.