تشدید بازدیدهای نظارتی از بازارهای منطقه آزاد انزلی
هیئتی متشکل از نمایندگان حوزه های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، حراست، بازرسی و سلامت، غذا و دارو و بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور در بازار منطقه، روند عرضه کالا، وضعیت قیمتها، رعایت عفاف و حجاب و سلامت محصولات را مورد نظارت و بررسی قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل، در ادامه برنامههای نظارتی و با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده در مراکز تجاری، هیئتی متشکل از نمایندگان مدیریتهای مختلف سازمان منطقه آزاد انزلی شامل حراست، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، بازرگانی، بازرسی و سلامت، غذا و دارو با حضور در بازار منطقه، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و روند فعالیت واحدهای صنفی را مورد ارزیابی قرار دادند.
در جریان این بازدید، موضوعاتی از جمله نحوه قیمتگذاری و عرضه کالا، میزان پایبندی واحدهای تجاری به ضوابط و مقررات مرتبط، رعایت شئونات عمومی و عفاف و حجاب، همچنین سلامت و کیفیت محصولات عرضهشده بهویژه در حوزه کالاهای مصرفی، از سوی اعضای هیئت مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، حضور میدانی نمایندگان مدیریتهای تخصصی سازمان منطقه آزاد انزلی در مراکز تجاری، در راستای ایجاد نظم، شفافیت و سلامت در فضای کسبوکار منطقه صورت میگیرد و این روند با هدف بهبود مستمر کیفیت خدمات، حفظ حقوق عمومی و ارتقای استانداردهای فعالیت اقتصادی و اجتماعی تداوم خواهد داشت.