درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک به سرپرستی یک کیشوند
تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران با کسب سه نشان طلا، دو نشان نقره و رتبه نخست بخش تجربی پنجاهوششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک، افتخاری دیگر برای کشور رقم زد؛ علیرضا نوروزشاد، از کیشوندان نیز بهعنوان یکی از سرپرستان این تیم در این رقابتها حضور داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، پنجاه وششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک (IPhO ۲۰۲۶) با حضور برترین دانشآموزان کشورهای مختلف در کلمبیا برگزار شد و تیم ملی ایران توانست با کسب پنج مدال ارزشمند، عملکردی درخشان از خود به نمایش بگذارد.
هیربد فودازی، کیان ضرابیان، نیما کوشکی، امیرسام گوهرپی و محمد میرمحمدی، اعضای تیم ملی المپیاد فیزیک ایران در این دوره از رقابتها بودند که در مجموع سه نشان طلا و دو نشان نقره کسب کردند.
تیم ملی ایران همچنین با عملکرد موفق دانشپژوهان خود، رتبه نخست جهان در بخش تجربی این مسابقات را به دست آورد؛ موفقیتی که نشاندهنده توانمندی علمی، استعداد و پشتکار دانشآموزان ایرانی در یکی از معتبرترین رویدادهای علمی جهان است.
علیرضا نوروزشاد، کیشوند فعال در زمینه های علمی و آموزشی، به همراه احمد شیرزاد سرپرستی تیم ملی ایران را در این رقابتها بر عهده داشت و علی کریمیمقدم نیز بهعنوان ناظر علمی، تیم کشورمان را همراهی کرد.
کسب این افتخار ارزشمند، برگ زرین دیگری بر افتخارات علمی کشور افزود و موجب مباهات جامعه علمی ایران و کیشوندان شد.