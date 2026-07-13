تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو به پنج استان کشور گسترش یافت / آغاز پلاکگذاری خودروهای وارداتی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶
رئیس پلیس راهور آذربایجانغربی، در برنامه زنده رادیویی «سلام یاشاییش» از فراهم شدن امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو در مسیر سبز خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، سرهنگ ابراهیمی، رئیس پلیس راهور آذربایجانغربی، با اشاره به پیگیریهای انجامشده و تصمیمات جدید اظهار کرد: «بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته، مالکان خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد ماکو علاوه بر کل محدوده استان آذربایجانغربی، میتوانند در محدوده استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران نیز تردد کنند.»
رئیس پلیس راهور استان همچنین از آغاز فرآیند پلاکگذاری خودروهای وارداتی مدلهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ در منطقه آزاد ماکو خبر داد و این اقدام را گامی مهم در توسعه خدمات خودرویی، رونق اقتصادی منطقه و افزایش رضایتمندی شهروندان عنوان کرد.
سرهنگ ابراهیمی افزود: این تصمیم با هدف افزایش رفاه ساکنان، حمایت از سرمایهگذاری، تسهیل حملونقل و توسعه ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو اتخاذ شده و انتظار میرود آثار مثبتی بر بازار خودرو و فعالیتهای اقتصادی منطقه داشته باشد.