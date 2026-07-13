برنامهریزی مشترک برای توسعه زیرساختها و پروژههای شاخص؛
آغاز همکاریهای مشترک سازمان و گروه سرمایهگذاری مسکن
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن در نشستی مشترک، ظرفیتهای همکاری دو مجموعه در اجرای پروژههای عمرانی، خدماتی، گردشگری و تجاری را بررسی کرده و بر آغاز همکاریهای مشترک برای توسعه زیرساختها و بهرهگیری از فرصتهای منطقه تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان، در دیدار با محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، زمینههای همکاری مشترک در اجرای پروژههای توسعهای و بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.
در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تشریح رویکردهای توسعهای سازمان، به ظرفیتهای متنوع این منطقه در حوزههای حملونقل، لجستیک، گردشگری، تجارت و خدمات اشاره کرد و اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی با برخورداری از مزایا و معافیتهای قانونی، دسترسی به تمامی شیوههای حملونقل، قرارگیری در کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب و زیرساختهای در حال توسعه، از جایگاه ویژهای برای اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی و عمرانی برخوردار است.
وی با اشاره به برنامههای سازمان برای توسعه زیرساختها و ارتقای کیفیت خدمات، افزود: بهرهگیری از توانمندی مجموعههای تخصصی و خوشنام کشور، یکی از رویکردهای اصلی سازمان در اجرای پروژههای اولویتدار بوده و همکاری با گروه سرمایهگذاری مسکن میتواند زمینهساز اجرای طرحهای مؤثر در بخشهای مختلف منطقه باشد.
در ادامه این نشست، محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، نیز با اشاره به ظرفیتهای راهبردی منطقه آزاد انزلی، این منطقه را یکی از مهمترین بسترهای توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و آمادگی این مجموعه را برای مشارکت در اجرای پروژههای مشترک اعلام نمود.
وی با تأکید بر توان فنی، مدیریتی و اجرایی گروه سرمایهگذاری مسکن، اظهار داشت: استفاده از شیوههای نوین تأمین مالی، طراحی بستههای تخصصی سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مشترک میتواند نقش مؤثری در توسعه زیرساختها و افزایش جذابیتهای اقتصادی منطقه آزاد انزلی ایفا کند.
در پایان این دیدار، طرفین بر تداوم نشستهای کارشناسی، تدوین چارچوب همکاریهای مشترک و شناسایی پروژههای اولویتدار تأکید کردند تا با بهرهگیری از ظرفیتهای دو مجموعه، زمینه اجرای طرحهای مشترک و تسریع روند توسعه منطقه آزاد انزلی فراهم شود.