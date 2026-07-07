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موکب سازمان منطقه آزاد ماکو با توزیع بیش از۱۰۰ هزار قلم اقلام فرهنگی و پذیرایی، در آیین بدرقه «امام شهید» حضوری پررنگ داشت

موکب سازمان منطقه آزاد ماکو با توزیع بیش از۱۰۰ هزار قلم اقلام فرهنگی و پذیرایی، در آیین بدرقه «امام شهید» حضوری پررنگ داشت
کد خبر : 1810066
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موکب سازمان منطقه آزاد ماکو با استقرار در محل جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، در خیابان آزادی، روبه‌روی ساختمان راهنمایی و رانندگی و محل سابق کلانتری ۱۰۸ نواب که در پی حمله متجاوزان تخریب شده بود، در آیین بدرقه «امام شهید» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حضوری گسترده و اثرگذار داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، در این موکب، بیش از ۱۰۰ هزار قلم اقلام پذیرایی شامل انواع خوراکی و آب آشامیدنی، همچنین پوسترها و نشریات فرهنگی، میان شرکت‌کنندگان توزیع شد که با استقبال گسترده و کم‌نظیر مردم همراه بود.

همزمان با ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی، تیم رسانه‌ای سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با تولید محتوای خبری، تصویری و چندرسانه‌ای، پوشش رسانه‌ای این رویداد را بر عهده داشت و با پخش زنده، حال‌وهوای مراسم و حضور پرشور مردم را به مخاطبان منتقل کرد.
حضور موکب سازمان منطقه آزاد ماکو در این مراسم، جلوه‌ای از روحیه خدمت‌رسانی، همبستگی و مشارکت فعال این سازمان در رویدادهای ملی و انقلابی کشور بود.

 

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