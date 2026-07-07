موکب سازمان منطقه آزاد ماکو با توزیع بیش از۱۰۰ هزار قلم اقلام فرهنگی و پذیرایی، در آیین بدرقه «امام شهید» حضوری پررنگ داشت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، در این موکب، بیش از ۱۰۰ هزار قلم اقلام پذیرایی شامل انواع خوراکی و آب آشامیدنی، همچنین پوسترها و نشریات فرهنگی، میان شرکت‌کنندگان توزیع شد که با استقبال گسترده و کم‌نظیر مردم همراه بود.

همزمان با ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی، تیم رسانه‌ای سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با تولید محتوای خبری، تصویری و چندرسانه‌ای، پوشش رسانه‌ای این رویداد را بر عهده داشت و با پخش زنده، حال‌وهوای مراسم و حضور پرشور مردم را به مخاطبان منتقل کرد.

حضور موکب سازمان منطقه آزاد ماکو در این مراسم، جلوه‌ای از روحیه خدمت‌رسانی، همبستگی و مشارکت فعال این سازمان در رویدادهای ملی و انقلابی کشور بود.

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