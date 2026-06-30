درخواست سازمان منطقه آزاد کیش برای ساماندهی قیمت بلیت؛ تشریح شرایط صنعت هوانوردی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری
محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در نامهای رسمی به وزارت راه و شهرسازی خواستار بررسی و ساماندهی وضعیت قیمت بلیتهای هوایی در مسیرهای منتهی به این جزیره شد. سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این مطالبه، ضمن تبیین عوامل مؤثر بر قیمتگذاری، بر استمرار نظارت بر بازار و مقابله با هرگونه انحصار تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در مکاتبهای رسمی با وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به ماهیت جزیرهای کیش و وابستگی حیاتی این منطقه به حملونقل هوایی، لزوم اتخاذ تدابیری برای کاهش نوسانات قیمتی بلیتها را مورد تأکید قرار داد.
وی در این نامه تصریح کرد: ثبات در قیمت بلیتهای پروازی نقش مهمی در حفظ پیشبینیپذیری سفر، تقویت صنعت گردشگری و حمایت از فعالان اقتصادی جزیره دارد. انتظار میرود با هماهنگی دستگاههای مسئول، شرایطی فراهم شود که ضمن پایداری صنعت هوانوردی، دسترسی عموم مردم به سفر نیز تسهیل گردد.
تبیین عوامل اقتصادی توسط سازمان هواپیمایی کشوری
سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به این مکاتبه، با استناد به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادسازی قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضا، نوسانات نرخ ارز را یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر هزینه خرید قطعات، تعمیرات و اجارهبها (بر اساس نرخ مرکز مبادله ارزی) دانست.
این سازمان همچنین به افزایش جهشی نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ ریال به ۲۸۰,۰۰۰ ریال (با احتساب ارزش افزوده) اشاره کرد که فشار مضاعفی را بر هزینههای جاری ایرلاینها تحمیل نموده است. افزون بر این، دشواری در تأمین قطعات اصلی و خدمات فنی به دلیل تحریمها و نیاز به واسطهگریهای اجباری، در کنار افزایش هزینههای سربار عملیاتی، از دیگر عوامل مؤثر در شکلگیری قیمتهای فعلی توصیف شد.
تعهد به نظارت و مقابله با بازار سیاه
سازمان هواپیمایی کشوری در عین حال که افزایش قیمتها را با توجه به شرایط مذکور «اجتنابناپذیر» دانست، اعلام کرد که در راستای دستورات وزیر راه و شهرسازی، وظایف حاکمیتی و نظارتی خود را پیگیری میکند.
این سازمان متعهد شد تا از طریق پایش دقیق بازار، از ایجاد انحصار توسط واسطهها و شکلگیری بازار سیاه بلیت در مسیرهای منتهی به کیش جلوگیری کند تا ظرفیتهای موجود به شکلی منصفانه و شفاف در اختیار عموم مسافران قرار گیرد.