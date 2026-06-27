پیگیری میدانی مدیرعامل سازمان به همراه بازرس کل استان جهت رفع موانع واحدهای تولیدی
مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با همراهی احمد آقایی بازرس کل استان گیلان و مدیران دستگاههای اجرایی در بازدید میدانی از دو واحد فعال در حوزههای الکترونیک و تجهیزات پزشکی، روند فعالیتها و مشکلات این مجموعهها را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان، در ادامه برنامههای میدانی برای بررسی مسائل واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در منطقه، با همراهی احمد آقایی بازرس کل استان گیلان و نیز مدیران شرکت شهرکهای صنعتی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از شرکت صنایع الکترونیک آریو تک رایان و شرکت روژه مکث بازدید کرد.
در این بازدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق موانع پیشروی فعالان اقتصادی، از نزدیک در جریان روند فعالیتها، ظرفیتهای تولیدی، مسائل اجرایی و نیازهای این دو مجموعه قرار گرفت و بر لزوم تسریع در رفع مشکلات موجود با استفاده از ظرفیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
شرکت صنایع الکترونیک آریو تک رایان بهعنوان یکی از واحدهای فعال منطقه آزاد انزلی که در حوزه الکترونیک و برق فعالیت دارد، در جریان این بازدید، موضوعات مرتبط با توسعه فعالیت، پشتیبانی از تولید و رفع برخی موانع اجرایی از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین شرکت روژه مکث منطقه آزاد انزلی که در زمینه تولید تجهیزات و ملزومات پزشکی، چسبها و پانسمانهای پزشکی فعالیت میکند، از دیگر مجموعههایی بود که مسائل آن در این بازدید میدانی مورد رسیدگی قرار گرفت و ظرفیتهای توسعه فعالیت این شرکت نیز بررسی شد.
مصطفی طاعتی مقدم در این بازدید، با اشاره به رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی در حمایت از سرمایهگذاری، تولید و صادرات، تصریح کرد که پیگیری مستقیم مسائل واحدهای مستقر و برگزاری بازدیدهای میدانی با حضور مسئولان ذیربط، از جمله اقدامات مؤثر برای تسریع در رفع موانع و ایجاد هماهنگیهای لازم در مسیر توسعه فعالیت بنگاههای اقتصادی است.
در ادامه این بازدید، احمد آقایی بازرس کل استان گیلان نیز با استماع مسائل و مشکلات مطرحشده، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات و رفع موانع موجود صادر کرد تا با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، روند فعالیت این واحدها با سهولت بیشتری دنبال شود.