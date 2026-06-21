نخستین نشست معاونان و مدیران حوزههای عمرانی، فنی، شهرسازی، محیطزیست، خدمات شهری و لجستیک ۱۸ منطقه آزاد در سال ۱۴۰۵ برگزار شد
نشست برخط معاونان و مدیران حوزههای عمرانی، فنی و زیربنایی، شهرسازی، محیطزیست، خدمات شهری و لجستیک ۱۸ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کشور به همت مدیریت امور عمرانی، زیربنایی و محیطزیست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با هدف تقویت هماهنگی، همافزایی و همگرایی میان مناطق آزاد برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این نشست، علیرضا موحدی معاون توسعه مدیریت و برنامهریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت انطباق پروژههای عمرانی با برنامههای راهبردی مناطق آزاد، تکمیل طرحهای نیمهتمام را اولویت اصلی سال ۱۴۰۵ دانست و بر استفاده از ظرفیتهای قانونی و بودجهای برای تأمین منابع مالی پروژهها تأکید کرد.
در ادامه این نشست، گزارشی از عملکرد حوزههای عمرانی، زیربنایی، شهرسازی، لجستیک، خدمات شهری و محیطزیست مناطق آزاد در سال ۱۴۰۴ و همچنین برنامهها، رویکردها و اولویتهای سال ۱۴۰۵ توسط حسین مرادی، مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیطزیست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه شد.
مرادی با تأکید بر اتخاذ نگاه کلان، اجرایی و جامع در برنامهریزی و اجرای پروژههای عمرانی و زیربنایی مناطق آزاد، استقبال و مشارکت فعال معاونان و مدیران مناطق در این نشست را نشاندهنده عزم جدی برای ارتقای هماهنگی و همافزایی میان مناطق عنوان کرد.
وی همچنین بر تشکیل و فعالسازی کارگروههای تخصصی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد، افزایش بازدیدهای میدانی و پایش مستمر پروژهها تأکید کرد و اجرای تکالیف و مصوبات مجامع، تسریع در تکمیل پروژههای شاخص، اولویتدار و اثرگذار و حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها و خدمات را از مهمترین برنامههای سال جاری برشمرد.
مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیطزیست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تشریح برنامههای سال ۱۴۰۵، مهمترین محورهای کاری این مدیریت را ارتقای نظام فنی و اجرایی پروژهها، راهاندازی سامانه کنترل پروژه، تشکیل کارگروههای تخصصی عمرانی، توسعه روشهای مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی، تدوین سند هوشمندسازی لجستیک مناطق آزاد، تکمیل بانک اطلاعات لجستیکی، توسعه سامانه پنجره واحد زمین، پیگیری تصویب طرحهای جامع مناطق آزاد و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی عنوان کرد.
وی همچنین اجرای طرح جامع مدیریت پسماند، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، راهاندازی سامانه پاسخگویی خدمات شهری، حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی و ساماندهی مدیریت پسماندهای شهری، صنعتی، دریایی و گردشگری را از مهمترین برنامههای حوزه محیطزیست و خدمات شهری در سال جاری برشمرد.
در پایان این نشست، معاونان و مدیران حاضر ضمن ارائه دیدگاهها، اقدامات و چالشهای حوزههای تخصصی خود، بر استمرار نشستهای تخصصی، تشکیل کارگروههای مشترک، تقویت هماهنگی میان سازمانهای مناطق آزاد تأکید کردند.