به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مجید فاتحی در این نشست با خیرمقدم به حاضران و هیئت همراه اتاق بازرگانی گیلان اظهار کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نقش بی‌بدیلی در توسعه تجارت بین‌المللی کشور ایفا می‌کند و این جایگاه می‌تواند در پیوند با ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی، زمینه‌ساز تحرک جدیدی در حوزه تجارت و ترانزیت شود.

وی افزود: منطقه آزاد انزلی در شمال کشور با برخورداری از ظرفیت‌های متعدد از جمله دو بندر مهم و چهار مد حمل‌ونقل دریایی، ریلی، هوایی و جاده‌ای، از موقعیتی ممتاز برای توسعه همکاری‌های تجاری و حمل‌ونقلی برخوردار است و این مزیت‌ها ایجاب می‌کند سطح همکاری و هم‌افزایی با اتاق‌های بازرگانی کشور به شکل جدی‌تری دنبال شود.

عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: ایده برگزاری این نشست و اجلاس، ایده‌ای مبارک و اثرگذار است و می‌تواند پیوند میان بخش خصوصی و ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی را تقویت، بازتعریف و به‌روزرسانی کند.

فاتحی تصریح کرد: منطقه آزاد انزلی به عنوان هاب حمل‌ونقل در شمال کشور، برای این موضوع آمادگی کامل دارد و این رویداد فرصت کم‌نظیری برای معرفی ظرفیت‌های منطقه به اتاق‌های بازرگانی کشور فراهم کرده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت پنل‌های تخصصی این اجلاس خاطرنشان کرد: هرچند بخش افتتاحیه و برنامه‌های عمومی اجلاس از اهمیت خاص خود برخوردار است، اما بهره‌برداری اصلی از این رویداد در پنل‌های تخصصی رقم خواهد خورد و لازم است ابهامات، دغدغه‌ها و ظرفیت‌های مورد نظر اتاق‌ها و فعالان اقتصادی در این نشست‌ها به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: در همین راستا، تجار و بازرگانان فعال در استان گیلان و محدوده منطقه آزاد انزلی نیز برای حضور و مشارکت در این پنل‌های تخصصی اطلاع‌رسانی شده‌اند تا شرکت‌های فعال به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل بتوانند از این فرصت برای طرح دیدگاه‌ها، مسائل و ظرفیت‌های خود استفاده کنند.

فاتحی در پایان تأکید کرد: اگر این پنل‌ها به‌درستی مدیریت و از ظرفیت آنها به‌خوبی استفاده شود، می‌توان به نتایج مؤثری در جهت تقویت همکاری‌ها، شناسایی فرصت‌ها و رفع موانع موجود در مسیر توسعه تجارت و ترانزیت دست یافت.

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