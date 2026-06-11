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عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان:

منطقه آزاد انزلی آمادگی کامل برای تقویت همکاری با اتاق‌های بازرگانی کشور را دارد

منطقه آزاد انزلی آمادگی کامل برای تقویت همکاری با اتاق‌های بازرگانی کشور را دارد
کد خبر : 1797445
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عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست خبری اجلاس اتاق‌های بازرگانی کشور با محوریت ظرفیت‌های کریدور شمال ـ جنوب، با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، گفت: منطقه آزاد انزلی آمادگی کامل دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندری و چهار مد حمل‌ونقل، همکاری خود را با اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تقویت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مجید فاتحی در این نشست با خیرمقدم به حاضران و هیئت همراه اتاق بازرگانی گیلان اظهار کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نقش بی‌بدیلی در توسعه تجارت بین‌المللی کشور ایفا می‌کند و این جایگاه می‌تواند در پیوند با ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی، زمینه‌ساز تحرک جدیدی در حوزه تجارت و ترانزیت شود.
وی افزود: منطقه آزاد انزلی در شمال کشور با برخورداری از ظرفیت‌های متعدد از جمله دو بندر مهم و چهار مد حمل‌ونقل دریایی، ریلی، هوایی و جاده‌ای، از موقعیتی ممتاز برای توسعه همکاری‌های تجاری و حمل‌ونقلی برخوردار است و این مزیت‌ها ایجاب می‌کند سطح همکاری و هم‌افزایی با اتاق‌های بازرگانی کشور به شکل جدی‌تری دنبال شود.
عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: ایده برگزاری این نشست و اجلاس، ایده‌ای مبارک و اثرگذار است و می‌تواند پیوند میان بخش خصوصی و ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی را تقویت، بازتعریف و به‌روزرسانی کند.
فاتحی تصریح کرد: منطقه آزاد انزلی به عنوان هاب حمل‌ونقل در شمال کشور، برای این موضوع آمادگی کامل دارد و این رویداد فرصت کم‌نظیری برای معرفی ظرفیت‌های منطقه به اتاق‌های بازرگانی کشور فراهم کرده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت پنل‌های تخصصی این اجلاس خاطرنشان کرد: هرچند بخش افتتاحیه و برنامه‌های عمومی اجلاس از اهمیت خاص خود برخوردار است، اما بهره‌برداری اصلی از این رویداد در پنل‌های تخصصی رقم خواهد خورد و لازم است ابهامات، دغدغه‌ها و ظرفیت‌های مورد نظر اتاق‌ها و فعالان اقتصادی در این نشست‌ها به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: در همین راستا، تجار و بازرگانان فعال در استان گیلان و محدوده منطقه آزاد انزلی نیز برای حضور و مشارکت در این پنل‌های تخصصی اطلاع‌رسانی شده‌اند تا شرکت‌های فعال به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل بتوانند از این فرصت برای طرح دیدگاه‌ها، مسائل و ظرفیت‌های خود استفاده کنند.
فاتحی در پایان تأکید کرد: اگر این پنل‌ها به‌درستی مدیریت و از ظرفیت آنها به‌خوبی استفاده شود، می‌توان به نتایج مؤثری در جهت تقویت همکاری‌ها، شناسایی فرصت‌ها و رفع موانع موجود در مسیر توسعه تجارت و ترانزیت دست یافت.

 

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