نایبرئیس اتاق بازرگانی گیلان :
۱۵ استان در اجلاس اتاقهای بازرگانی کشور در منطقه آزاد انزلی حضور دارند
نایبرئیس اتاق بازرگانی گیلان در نشست خبری اجلاس اتاقهای بازرگانی کشور با محوریت ظرفیتهای کریدور شمال ـ جنوب، از حضور نمایندگان ۱۵ استان، اتاقهای مشترک، انجمنهای تخصصی و فعالان اقتصادی در این رویداد ملی خبر داد و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بنادر شمالی برای توسعه تجارت خارجی و افزایش تابآوری اقتصاد ملی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، قاسم رضائیان در این نشست با اشاره به جایگاه استان گیلان به عنوان استان معین ایران و روسیه اظهار کرد: با توجه به مسئولیتهای جدید استان در حوزه همکاریهای تجاری با کشورهای منطقه و همچنین ظرفیتهای موجود در منطقه آزاد انزلی، بندر انزلی و بندر آستارا، لازم است از توانمندیهای شمال کشور برای پشتیبانی از تجارت خارجی بیش از گذشته استفاده شود.
وی افزود: در آستانه برگزاری اجلاس نقشآفرینی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، در ابتدا پیشبینی میشد تنها تعدادی از اتاقهای مرزی جنوب و غرب کشور در این برنامه حضور داشته باشند، اما استقبال صورتگرفته فراتر از انتظار بود و در نهایت نمایندگان ۱۵ استان در این رویداد حضور پیدا میکنند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی گیلان ادامه داد: نمایندگان اتاقهای بازرگانی ایران، خرمشهر، ارومیه، مازندران، شهرکرد، گرگان، لرستان، یاسوج، آبادان، اهواز، اصفهان، تهران، سمنان و زنجان در این اجلاس مشارکت دارند و همچنین اتاقهای مشترک ایران و روسیه و ایران و قزاقستان، انجمنهای تخصصی، فعالان اقتصادی استانهای مختلف کشور و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط نیز در این برنامه حضور خواهند داشت.
رضائیان هدف از برگزاری این گردهمایی را ایجاد بستری برای تبادل تجارب، شناسایی ظرفیتهای مکمل استانها، ارائه راهکارهای عملیاتی برای توسعه تجارت خارجی و بررسی نقش اتاقهای بازرگانی در افزایش تابآوری اقتصاد ملی در شرایط متغیر منطقهای و بینالمللی عنوان کرد.
وی با اشاره به پنلهای تخصصی این اجلاس گفت: پنل نخست با عنوان الزامات توسعه مسیرهای جایگزین تجارت خارجی در شمال کشور با محوریت نقش منطقه آزاد انزلی در تقویت کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب برگزار خواهد شد که در آن ظرفیتهای منطقه آزاد انزلی، بنادر شمالی، فرصتهای ترانزیتی دریای خزر و راهکارهای افزایش سهم ایران در زنجیره منطقهای حملونقل و تجارت بررسی میشود.
رضائیان افزود: پنل دوم با عنوان بررسی ظرفیتها و الزامات توسعه تجارت شمالی کشور با تأکید بر نقش مرز، گمرک، بندر و پایانه ریلی آستارا نیز به بررسی چالشها و فرصتهای موجود در حوزه زیرساختهای مرزی، حملونقل ترکیبی، تسهیل تجارت و ارتقای کارآمدی مسیرهای صادراتی و ترانزیتی اختصاص دارد.
وی همچنین از برگزاری یک پنل تخصصی جانبی با محوریت محصول راهبردی کیوی خبر داد و گفت: این پنل با مشارکت فعالان اقتصادی و تشکلهای مرتبط استانهای گیلان، مازندران و گلستان برگزار میشود تا مسائل و اختلافنظرهای موجود در حوزه صادرات این محصول بررسی و برای آن راهکاری مشترک و عملیاتی ارائه شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی گیلان با تأکید بر اهمیت شرایط فعلی تجارت خارجی کشور اظهار کرد: با توجه به آسیبهای واردشده به برخی زیرساختهای گمرکی و بنادر جنوبی، ضرورت ایجاد مسیرهای جایگزین و افزایش تابآوری شبکه تجارت خارجی کشور بیش از پیش احساس میشود و انتظار میرود خروجی این اجلاس، در قالب پیشنهادهای اجرایی و جمعبندیهای کارشناسی، به مراجع تصمیمگیری کشور ارائه شود.
رضائیان در پایان از همراهی اتاقهای بازرگانی، تشکلهای اقتصادی، دستگاههای اجرایی، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و اصحاب رسانه در برگزاری و پوشش این رویداد قدردانی کرد.