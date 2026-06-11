به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان در این نشست با اشاره به نقش منطقه آزاد انزلی در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک کشور اظهار کرد: با توجه به تهدیدهای به‌وجود آمده ناشی از شرایط اخیر، فرصت جدیدی برای منطقه آزاد انزلی فراهم شده تا ظرفیت‌های خود را در اختیار بازرگانان، تجار و فعالان اقتصادی در سطح ملی قرار دهد.

وی با بیان اینکه اتفاقات اخیر در بندر کاسپین نشانگر شکل‌گیری این رویکرد جدید است، افزود: سازمان منطقه آزاد انزلی برنامه‌ریزی‌های خود را برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی متمرکز کرده و در حال حاضر قریب به چهار همت پروژه لجستیکی در این منطقه در دست اجرا دارد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش ریلی تصریح کرد: در همین دوره و با همکاری راه‌آهن و شرکت ساخت، دو خط ریلی در محدوده منطقه آزاد انزلی ایجاد شد که در مدت زمانی کوتاه به بهره‌برداری رسید و ظرفیت ریلی منطقه را از ۱۵۰ هزار تن به یک میلیون تن افزایش داد.

طاعتی‌مقدم ادامه داد: این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که برای فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب، لزوماً نباید منتظر اجرای پروژه‌های بزرگ و بلندمدت ماند، بلکه بنادر شمالی کشور می‌توانند در شرایط فعلی نقش هاب اصلی این کریدور را ایفا کنند. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشی از نیاز کشور در حوزه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان از این مسیر تأمین شده و اگر این مسیر برای صادرات نیز به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد، افزون بر رونق بنادر شمالی، هزینه حمل‌ونقل واردات و صادرات نیز به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر ضرورت معرفی بهتر ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی به فعالان اقتصادی گفت: بخشی از ظرفیت‌های موجود در بندر کاسپین، بندر انزلی و ایستگاه ریلی منطقه تاکنون به‌خوبی تبیین نشده و برگزاری این اجلاس می‌تواند فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های ترانزیتی و لجستیکی منطقه به اتاق‌های بازرگانی کشور باشد. وی همچنین با اشاره به رویکرد جدید تحول حکمرانی در مناطق آزاد اظهار کرد: مأموریت اصلی منطقه آزاد انزلی استفاده حداکثری از چهار مد حمل‌ونقل دریایی، ریلی، جاده‌ای و هوایی است و در همین چارچوب، ایجاد پایانه لجستیکی در ایستگاه رشت و اراضی سپیدرود نیز در دستور کار قرار دارد. طاعتی‌مقدم در پایان ابراز امیدواری کرد: منطقه آزاد انزلی در آینده نزدیک بتواند علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی در استان گیلان، به استان‌های همجوار نیز خدمات‌رسانی کند و بیش از گذشته به عنوان یک هاب اقتصادی منطقه‌ای و ملی ایفای نقش داشته باشد.

گفتنی است اجلاس نقش آفرینی اتاق های بازرگانی کشور در هم افزایی مزیت های منطقه ای و تقویت تاب آوری اقتصاد ملّی روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در استان گیلان و منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.

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