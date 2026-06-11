تجلیل از هنرمندان و پیشرانان هویت فرهنگی در منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، به مناسبت روز جهانی صنایع‌دستی، از فعالان و هنرمندان برگزیده این حوزه که در راستای حفظ و ترویج میراث فرهنگی منطقه تلاش می‌کنند، تجلیل به عمل آمد.

اسماعیل محمدی‌خواه، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی، با اشاره به لزوم حمایت‌ از هنرمندان اظهار داشت: «هنر صنایع‌دستی تجلی اقتصاد مقاومتی و بومی است. سازمان منطقه آزاد انزلی وظیفه خود می‌داند که با تقدیر و حمایت از این نخبگان هنری، زمینه تداوم بخشیدن به اصالت‌های فرهنگی و موفقیت‌های روزافزون آنان را در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم کند.»

در ادامه، پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان، با تأکید بر جایگاه والای هنر دست در منطقه تصریح کرد: «صنایع‌دستی، میراثی زنده و ارزشمند است که هویت ما را به نسل آینده و گردشگران پیوند می‌دهد. تلاش بی‌دریغ هنرمندان در صیانت از این هنر اصیل، شایسته بالاترین سپاس‌هاست و ما در معاونت فرهنگی متعهد به ترویج این آثار و پاسداشت جایگاه معنوی و اجتماعی فعالان این عرصه هستیم.»

در پایان، با اهدا لوح تقدیر از هنرمندان صنایع دستی منطقه به پاس تلاش در حفظ میراث فرهنگی و تداوم بخشیدن به درخشش هنر بومی تجلیل به عمل آمد.

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