به مناسبت روز صنایعدستی صورت گرفت؛
تجلیل از هنرمندان و پیشرانان هویت فرهنگی در منطقه آزاد انزلی
مراسم تقدیر از فعالان و هنرمندان حوزه صنایعدستی با حضور معاونین توسعه مدیریت و فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار و بر نقش کلیدی هنر دست در صیانت از اصالتهای بومی تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، به مناسبت روز جهانی صنایعدستی، از فعالان و هنرمندان برگزیده این حوزه که در راستای حفظ و ترویج میراث فرهنگی منطقه تلاش میکنند، تجلیل به عمل آمد.
اسماعیل محمدیخواه، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی، با اشاره به لزوم حمایت از هنرمندان اظهار داشت: «هنر صنایعدستی تجلی اقتصاد مقاومتی و بومی است. سازمان منطقه آزاد انزلی وظیفه خود میداند که با تقدیر و حمایت از این نخبگان هنری، زمینه تداوم بخشیدن به اصالتهای فرهنگی و موفقیتهای روزافزون آنان را در سطوح ملی و بینالمللی فراهم کند.»
در ادامه، پونه نیکوی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان، با تأکید بر جایگاه والای هنر دست در منطقه تصریح کرد: «صنایعدستی، میراثی زنده و ارزشمند است که هویت ما را به نسل آینده و گردشگران پیوند میدهد. تلاش بیدریغ هنرمندان در صیانت از این هنر اصیل، شایسته بالاترین سپاسهاست و ما در معاونت فرهنگی متعهد به ترویج این آثار و پاسداشت جایگاه معنوی و اجتماعی فعالان این عرصه هستیم.»
در پایان، با اهدا لوح تقدیر از هنرمندان صنایع دستی منطقه به پاس تلاش در حفظ میراث فرهنگی و تداوم بخشیدن به درخشش هنر بومی تجلیل به عمل آمد.