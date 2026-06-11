به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی‌مقدم در نشست هم‌اندیشی «گیلان در مسیر مشارکتی توسعه پایدار» که به مناسبت هفتۀ ملی محیط زیست در این سازمان برگزار شد با تأکید بر نقش مناطق آزاد در تصمیم‌گیری‌های چابک، از آمادگی برای اجرای طرح‌های پایلوت زیست‌محیطی در حوزه پسماند، ساحل و تالاب خبر داد.

مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست با اشاره به اهمیت این‌گونه جلسات تخصصی، آن را امیدبخش برای آینده زیست‌محیطی استان گیلان دانست و گفت: منطقه آزاد انزلی به واسطه ظرفیت‌های قانونی و چابکی در تصمیم‌گیری می‌تواند به عنوان الگوی توسعه پایدار، به‌ویژه در حوزه محیط زیست، ایفای نقش کند.

وی با اشاره به چالش‌های ایجادشده در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات محدوده‌ای و حقوقی، افزود: الحاق روستاهای جدید به محدوده منطقه آزاد انزلی، موضوع ساماندهی پسماند را به یکی از اولویت‌های جدی سازمان تبدیل کرده است و همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری این موضوع هستند.

طاعتی‌مقدم در ادامه به موضوع ساماندهی سواحل اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای ایجاد جاده سلامت و مسیر پیاده‌روی ساحلی با هدف صیانت از حریم دریا، ساماندهی فعالیت‌های خدماتی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی در دستور کار قرار دارد که اجرای آن می‌تواند به الگویی برای سایر شهرستان‌های استان تبدیل شود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حفاظت از تالاب انزلی اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی دارد در اجرای پروژه‌های سخت‌افزاری، آموزشی و اجتماعی مرتبط با تالاب، به‌صورت مشارکتی حضور داشته باشد و از طرح‌های مدنی و پایلوت در این حوزه حمایت می کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان با دعوت از صاحب‌نظران و دغدغه‌مندان محیط زیست برای همکاری با سازمان، خاطرنشان کرد: هر طرحی که بتواند به تحقق توسعه پایدار در منطقه آزاد انزلی منجر شود، قطعاً اثرات مثبت آن در سطح استان گیلان نیز نمایان خواهد شد.

انتهای پیام/