به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، فاطمه مهدیان در این خصوص اظهار داشت: امسال این روز را در شرایطی گرامی می‌داریم که دشمنان تمدن و بشریت با حمله به ده‌ها اثر تاریخی در ایران، عملاً به جنگ با تمدن کهن ایرانی برخاسته‌اند. این اقدامات ددمنشانه را به شدت محکوم می‌کنیم و در مقابل، با افتخار نشان داده‌ایم که استقامت ملت ایران ریشه در تاریخ و تمدن چند هزار ساله آن دارد.

وی افزود: ملت ایران وارثان هزاران سال مدنیت و فرهنگ هستند و این واقعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که حتی آثار تاریخی معاصر ما نیز قدمتی به‌مراتب بیشتر از تاریخ شکل‌گیری برخی کشورها دارند.

مهدیان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: این منطقه با دارا بودن بیش از ۱۷۰ بنای تاریخی و محوطه ثبت‌شده، از دوره‌های پارینه‌سنگی تا قاجار، یکی از غنی‌ترین مناطق آزاد ایران و حتی جهان در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: وجود ده‌ها جاذبه طبیعی منحصربه‌فرد نیز این مجموعه را به گنجینه‌ای بی‌بدیل تبدیل کرده است؛ از جمله کلیسای جهانی زور زور، قلعه تاریخی ماکو، کاخ‌موزه سردار، چشمه ثریا، تالاب‌های طبیعی، دیواره سنگی قیه، رودخانه ارس، محوطه‌های باستانی و گوردخمه‌های اورارتویی.

در کنار این ظرفیت‌ها، تنوع فرهنگی و خرده‌فرهنگ‌های بومی منطقه، جلوه‌ای زنده از موزه‌ای طبیعی، تاریخی و فرهنگی را در منطقه آزاد ماکو شکل داده است.

سرپرست مدیریت گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت گردشگری این سازمان با گرامیداشت این روز مهم، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه بهره‌مندی اقتصادی جامعه محلی از صنعت گردشگری را فراهم کرده و شرایطی مناسب برای آرامش و آسایش گردشگران داخلی و خارجی ایجاد کند.