گسترش برنامههای آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در منطقه آزاد انزلی طی سال ۱۴۰۴
در سال ۱۴۰۴ سلسلهای از کارگاههای آموزشی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از سوی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی در روستاهای واقع در محدوده منطقه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در سال ۱۴۰۴ سلسلهای از کارگاههای آموزشی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از سوی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان در روستاهای واقع در محدوده منطقه برگزار شد. این اقدام در راستای اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی سازمان و با هدف تقویت سلامت اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و افزایش مهارتهای فردی و خانوادگی در میان ساکنان منطقه صورت گرفته است.
کارگاههای مذکور با محورهای متنوعی از جمله «آسیبهای فضای مجازی»، «پیشگیری از اعتیاد»، «مسائل مربوط به طلاق»، «مهارتهای فرزندپروری» و «مهارتهای زندگی» اجرا شد. در این دورهها که برای جامعه هدفی شامل حدود ۸۰۰ نفر از ساکنان، والدین و دانشآموزان برگزار گردید، شرکتکنندگان طی دو جلسه دو ساعته با مفاهیم کاربردی، مهارتهای پیشگیرانه و شیوههای مقابله با مسائل اجتماعی روز آشنا شدند.