در دیدار طاعتی مقدم با وزیر راه و شهرسازی توافق شد:
توسعه زیرساخت های فرودگاهی و حمل و نقل ترکیبی منطقه آزاد انزلی
مصطفی طاعتی مقدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی دیدار و در خصوص محورهای توسعه همکاری های دو طرف به تبادل نظر پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، براین اساس توسعه زیرساختهای فرودگاهی در فرودگاه سردار جنگل رشت از محل مولدسازی دارایی های وزارتخانه بهمراه بهره گیری حداکثری از توانمندیهای حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی و همچنین تسهیل در بلندمرتبهسازی در منطقه آزاد انزلی مهمترین محورهای توافق مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با وزیر راه و شهرسازی بود.
بنابراین گزارش گسترش مناسبات ترانزیتی میان کشورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی کشورمان از جمله مهمترین راهبردهای دیپلماسی ترانزیتی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده که با توجه به مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد، امکان هم افزایی میان نهادی جهت بهرهبرداری از ظرفیت های موجود به عنوان مزیت رقابتی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
گفتنی است؛ در این جلسه وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از اقدامات توسعهای منطقه آزاد انزلی دستوراتی به منظور تسریع در طرحهای زیرساختی حوزه حمل و نقلی صادر نمود.