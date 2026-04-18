بازدید وزیر کشاورزی به اتفاق سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس و تعدادی از مسئولین منطقه از مرکز

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، غلامرضا نوری‌قزلجه وزیر کشاورزی در حاشیه این بازدید با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر ایجاد «منطقه آزاد مشترک» با ترکیه، اظهار داشت: گسترش ‌مبادلات مرزی و تسهیل فرآیندهای ترانزیتی از اولویت‌های اصلی است.

وی افزود: در دیدار با استاندار آغری ترکیه، استقبال گرمی از همکاری با منطقه آزاد ماکو صورت گرفت و طرف ترکیه آمادگی خود را برای مشارکت در این طرح اعلام کرد.

همچنین، اقبالی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم، در این خصوص اعلام کرد: پیگیری‌های لازم برای فعال‌سازی سریع‌تر این مرکز مبادلات تجاری در دستور کار قرار گرفته و پیگیری میکنیم تا طرف ترکیه نیز در کوتاه‌مدت فعالیت‌های خود را در این مرکز تسریع کند.

انتهای پیام/