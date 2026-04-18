بازدید وزیر کشاورزی به اتفاق سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم، نماینده مردم ماکو، از مجموعه در حال احداث سردخانه صنعتی سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد ماکو

بازدید وزیر کشاورزی به اتفاق سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم، نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس و تعدادی از مسئولین منطقه از مجموعه درحال احداث سردخانه صنعتی سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد ماکو
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، وزیر کشاورزی در بازدید از مجموعه در حال احداث سردخانه صنعتی با سرمایهگذاری بخش خصوصی در منطقه آزاد ماکو، این منطقه را مستعدترین نقطه کشور از منظر پتانسیلهای کشاورزی و دارای موقعیت ویژه در حوزه لجستیک و ترانزیت دانست.
غلامرضا نوری قزلجه اظهار داشت: با بهرهگیری از این زیرساختهای نوین و موقعیت استراتژیک منطقه در مسیرهای ترانزیتی، میتوان گامهای مؤثری در جهت توسعه صادرات محصولات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده برداشت.
این پروژه سردخانه صنعتی که با هدف تقویت زنجیره تأمین و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در حال احداث است، نمونهای از مشارکت موفق بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای منطقهای محسوب میشود.