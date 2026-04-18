گسترش روابط کشاورزی ایران و ترکیه؛ ماکو به محور تجارت منطقهای تبدیل میشود
وزیر جهاد کشاورزی، در بدو ورود به کشور از مرز بازرگان که مورد استقبال نماینده و جمعی از مسئولان قرارگرفت، در گفتوگو با پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو از دستاوردهای سفر خود به اجلاس وزرای کشاورزی سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به برگزاری این نشست با مشارکت کشورهایی که بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان را دربر میگیرند، گفت: موضوع امنیت غذایی و آثار جنگ بر تامین غذا از محورهای اصلی این اجلاس بود و جایگاه جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و احترام اعضا قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از دیدار با وزیر کشاورزی ترکیه خبر داد و افزود: در دو سال گذشته، مراودات بین دو کشور رشد محسوسی داشته و طرف ترک نیز از توسعه همکاریها استقبال کرده است.
نوری قزلجه در ادامه با اشاره به اهمیت مناطق مرزی گفت: در دیدار با مقامات استانهای آغری و ایغدیر، مسائل مرزی و استانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بهزودی منطقه آزاد ماکو به کانون توسعه مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه تبدیل خواهد شد.
وی با تاکید بر طرح ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه اظهار داشت: این موضوع مورد تاکید رئیسجمهور است و اختیارات ویژهای برای تحقق آن در نظر گرفته شده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از پروژههای زیرساختی منطقه آزاد ماکو از جمله جاده ابریشم، مجتمع سرمایهگذاری، سردخانه و مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه بازدید کرد و این اقدامات را در راستای تقویت نقش ماکو در تجارت منطقی دانست.