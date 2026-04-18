حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد شد
با حکم سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، «حسین فردوسی» که در حال حاضر مسئولیت «معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی» را بر عهده دارد، با حفظ این سمت به عنوان «سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در متن حکم صادر شده از سوی وزیر اقتصاد، بر لزوم هماهنگی کامل میان ارکان وزارتخانه و دبیرخانه مناطق آزاد برای پیشبرد اهداف راهبردی دولت تأکید شده است.
لازم به ذکر است که پیش از این، «رضا مسرور» مسئولیت دبیری شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را بر عهده داشت.