مناطق آزاد و ضرورت ایجاد فرماندهی واحد لجستیکی در شرایط بحران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای فزاینده جنگی و محدودیت‌های جدی از سوی آمریکا با محاصره نظامی در دسترسی به مسیرهای متعارف دریایی روبه‌رو است.سؤال کلیدی این است: جریان تجارت خارجی کشور در صورت تشدید محاصره دریایی چگونه باید تداوم یابد؟پاسخ این پرسش را باید در ترکیب جدیدی از زیرساخت‌های لجستیکی جست‌وجو کرد که در آن، مناطق آزاد و بنادر خشکی، از یک ظرفیت مکمل به یک ستون فقرات راهبردی برای تجارت خارجی تبدیل می‌شوند.بنادر خشکی؛ حلقه مفقوده امنیت تجاریبنادر خشکی (Dry Ports) در ادبیات لجستیک، نقاطی در عمق سرزمین هستند که با تکیه بر شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، بسیاری از کارکردهای بندر دریایی از جمله انبارش، تخلیه و بارگیری، امور گمرکی و ترانزیت را بر عهده می‌گیرند.

این بنادر در ساختارهای اقتصادی که با محدودیت های دریایی مواجه هستند، می‌توانند، مسیرهای جایگزین برای واردات کالاهای اساسی از طریق مرزهای زمینی و ریلی فراهم کنند و محور صادرات غیرنفتی از طریق اتصال به کریدورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شوند و فشار عملیاتی بر گمرکات مرزی و پایانه‌های شلوغ را کاهش دهند و به توزیع متوازن‌تر کالا در داخل کشور کمک کنند.

در شرایطی که محدودیت در استفاده از بنادر دریایی می‌تواند زنجیره تأمین را دچار وقفه کند، تبدیل بنادر خشکی و مناطق آزاد به «گلوگاه‌های امن تجاری» از منظر امنیت ملی، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام استراتژیک است.

ظرفیت فراموش‌شده مناطق آزادمناطق آزاد تجاری صنعتی ایران طی سال‌های گذشته عمدتاً با رویکرد جذب سرمایه و گردشگری دیده شده‌اند؛ اما در شرایط جدید، کارکرد آن‌ها باید از «حاشیه اقتصادی» به «مرکز ثقل لجستیکی» تغییر کند. این مناطق از چند مزیت کلیدی برخوردارند.