به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، با حضور فرماندار شهرستان شوط، مدیر فرهنگی و آموزشی سازمان منطقه آزاد ماکو و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، از خانواده شهید گرانقدر «علیرضا الهوردی‌زاده» در روستای کورابلاغ مخور دلجویی شد.

مسئولین حاضر در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام که در حادثه اخیر توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، بر تداوم راه شهدا و تکریم خانواده‌های معزز آن‌ها تأکید کردند.

روح این شهید عزیز شاد و یادش جاودان.