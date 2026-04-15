به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در راستای گسترش تعاملات و توسعه همکاری‌ها، رحمت رحمت نژاد، مدیرکل راه‌آهن شمال ۲، با حضور در سازمان منطقه آزاد انزلی با مصطفی طاعتی مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان، دیدار و گفتگو کرد. این نشست با هدف بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های مشترک به ویژه در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و تسهیل فرآیندهای ترانزیت کالاهای اساسی مورد نیاز کشور برگزار شد.