اجرای طرح محرومیتزدایی و توزیع بستههای معیشتی در مناطق روستایی محدوده منطقه آزادانزلی
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد انزلی و با هدف اشاعه فرهنگ همدلی و کمک به تأمین مایحتاج اساسی اقشار کمبرخوردار، معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان اقدام به تهیه و توزیع بنکارتهای خرید و بستههای معیشتی در روستاهای محدوده منطقه نمود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این طرح خدا پسندانه که در مناطق روستایی محدوده این منطقه به اجرا درآمد با تهیه و توزیع بنکارتهای خرید و بستههای حمایتی، گامی مؤثر در جهت حمایت از خانوادههای نیازمند در شهرستانهای رشت (شامل بخشهای لشت نشا و خشکبیجار)، بندرانزلی و خمام برداشت. اقلام حمایتی به سرپرستان خانوار در ایام منتهی به سال نو تحویل گردید.
ارزش ریالی این بستههای حمایتی که با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند در ایام سال نو در اختیار جامعه هدف قرار گرفت، مجموعاً بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال میباشد.
این اقدام، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد انزلی و ترویج فرهنگ نوعدوستی و مشارکت اجتماعی در میان جامعه محلی به شمار میرود و بازتابی از تعهد این سازمان به بهبود وضعیت زندگی شهروندان در مناطق تحت پوشش خود است.