ورود ۸۰ فعال فرهنگی و مذهبی ترکیهای به ایران از مرز بازرگان
امروز تعداد ۸۰ نفر از فعالان فرهنگی و مذهبی ترکیه با استقبال حجتالاسلام و والمسلمین هاشمی، Iمام جمعه ماکو، و مسئولین سازمان منطقه آزاد ماکو از مرز بازرگان وارد ایران شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، این فعالان ترکیهای با هدف ابراز همبستگی و انتقال پیام همدلی مردم ترکیه به مردم ایران به کشورمان سفر کردهاند و در بدو ورود اعلام کردند: «ایرانیها برادران ما هستند و ما با آنها آماده دفاع در برابر تجاوزات دشمنان اسلام و ایران هستیم.»
این فعالان برای شرکت در تجمعات محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران سفر کردهاند و پس از ماکو به ارومیه، تبریز، تهران و قم سفر خواهند کرد.
حجتالاسلام و والمسلمین هاشمی، امام جمعه ماکو، در آئین استقبال از این فعالان مذهبی و فرهنگی گفت: مسلمانان در هر جای دنیا همدل و همزبان خواهان نابودی جنایات رژیم صهیونیستی و تجاوزات استکبار جهانی هستند.
وی افزود: ملتهای مسلمان با تمسک به قرآن و اهلبیت و تحت فرماندهی مقام معظم رهبری در مقابله با تهدیدات دشمنان ایستادگی خواهند کرد.
این فعالان فرهنگی و مذهبی با حضور در اجتماعات و مراسمات مختلف، پیام همدلی امت مسلمان ترکیه را به مردم ایران میرسانند و اعلام آمادگی کردند که در مقابل جنایات استکبار در ایران آماده دفاع از کیان اسلام و کشورهای ایران و ترکیه هستند.
رضا نوری، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ماکو نیز ضمن ابراز خرسندی از همدلی و ابراز محبت کشور دوست و همسایه ترکیه بالاخص مسلمانان این کشور، گفت: در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی و دفاع از میهن است، منطقه آزاد ماکو گذرگاه امن برای تجارت و سفر میباشد و این منطقه امروز منطقهای ویژه برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی است.
آزادی، مدیر پایانه مرزی بازرگان نیز در این خصوص گفت: این گمرک به صورت ۲۴ ساعته در خدمت شهروندان است و روند تردد در این گمرک به صورت روان و شبانهروزی ادامه دارد. تمهیدات ویژه در شرایط جنگ دیده شده تا مسافران با کمترین مشکل سفر کنند.