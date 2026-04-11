پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پی تحمیل آتشبس موقت به آمریکا و رژیم صهیونیستی
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در پی تحولات اخیر و پذیرش شرایط جمهوری اسلامی ایران برای آتشبس از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با صدور بیانیهای این رخداد را نتیجه ایستادگی ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح دانست.
در متن این بیانیه آمده است:
پیروزی امروز، تنها یک دستاورد نظامی یا سیاسی نیست، بلکه تجلی اراده ملتی است که در سختترین شرایط، با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه انقلابی، در کنار فرزندان خود در نیروهای مسلح ایستاد و اجازه نداد ذرهای از عزت و استقلال این سرزمین خدشهدار شود.
بیتردید، آنچه دشمن را به پذیرش شرایط جمهوری اسلامی ایران وادار کرد، نه صرفاً توان نظامی، بلکه میدانداری مردم بصیر و مقاوم ایران اسلامی بود؛ مردمی که در کنار مسئولان لشکری و کشوری، صحنه را ترک نکردند و با صبر، همبستگی و حضور آگاهانه، پشتوانهای مستحکم برای جبهه مقاومت ایجاد کردند.
امروز به روشنی میتوان گفت که پیروز واقعی این میدان، مردم هستند؛ مردمی که همواره در بزنگاههای تاریخی، با روحیه انقلابی و وفاداری به آرمانهای نظام، نقش تعیینکنندهای در عبور کشور از بحرانها ایفا کردهاند.
این بیانیه میافزاید: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار، هوشمندی و آمادگی مثالزدنی، بار دیگر نشان دادند که هرگونه تهدید علیه این مرز و بوم، با پاسخی قاطع و پشیمانکننده مواجه خواهد شد و امنیت کشور، خط قرمزی است که هیچ دشمنی توان عبور از آن را ندارد.
گروسی در ادامه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این ایام، تأکید کرده است: خون پاک شهدا، ضامن تداوم عزت و سربلندی ایران اسلامی است و این مسیر با اتکا به وحدت ملی و رهبری حکیمانه، با قدرت ادامه خواهد یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ماکو نیز در این مسیر، با تمام ظرفیتهای خود در کنار مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در جهت تقویت انسجام ملی و پشتیبانی از دستاوردهای کشور، نقشآفرینی خواهد کرد.