برنامهریزی برای ساماندهی ساختوسازها در حریم راه و مسیلها در منطقه آزاد ماکو
در راستای تداوم خدمترسانی، صیانت از اراضی کشاورزی و ملی و ساماندهی ساختوسازها در حریم راهها و مسیلها، نشستی با حضور مسئولان منطقهای و دستگاههای مرتبط به میزبانی سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ در راستای ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان و برنامهریزی برای ساماندهی ساختوسازها در حریم راهها و مسیلها، همچنین حفظ و صیانت از کاربریهای کشاورزی و اراضی ملی، جلسهای با حضور جمعی از مسئولان در سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار شد.
در این نشست، موضوعاتی از جمله اجرای طرحهای آبخیزداری، مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه بر ضرورت تشکیل اکیپهای ویژه برای انجام گشتهای مشترک با مشارکت دستگاههای خدماترسان تأکید شد تا نظارتها تقویت و خدمات مطلوبتری به مردم ارائه شود.
این نشست با حضور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو، مدیر کشاورزی، مدیر املاک، معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، مدیر جهاد کشاورزی و رؤسای ادارات راه و شهرسازی، راهداری و حملونقل جادهای، منابع طبیعی و منابع آب برگزار شد.
در پایان، حاضران ضمن تبادل نظر درباره راهکارهای اجرایی، بر استمرار هماهنگی بینبخشی برای صیانت از اراضی و بهبود روند خدماترسانی به مردم تأکید کردند.