به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، همزمان با افزایش حجم سفرهای نوروزی و حضور گسترده گردشگران در محدوده منطقه، مجموعه‌ای از مدیریت‌های تخصصی شامل غذا و دارو، امور شهری و روستایی، بازرگانی و گمرک، اجتماعی، حراست، بازرسی و پشتیبانی با هماهنگی کامل در کنار یکدیگر فعالیت کردند تا نظارت‌ها و خدمات‌رسانی در بخش‌های متعدد به شکل منظم، هدفمند و بدون وقفه دنبال شود. تعامل و همراهی این بخش‌ها موجب شد تا خدمات مورد نیاز گردشگران و ساکنان منطقه با کیفیت مطلوب و در چارچوب استانداردهای تعیین‌شده ارائه شود.

بنابر این گزارش، ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر سازمان منطقه آزاد انزلی، با توجه به تأکیدات مدیرعامل سازمان بر ضرورت حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظارت‌های خود را در سطح بازار منطقه تشدید کرد. در این راستا، بازرسی‌های منظم و متعددی از واحدهای صنفی صورت گرفت. اگرچه اولویت همواره بر راهنمایی و تذکر بوده است، اما در برخی موارد که علی‌رغم تذکرات شفاهی و اخطارهای کتبی، همچنان نسبت به رعایت قوانین و مقررات صنفی بی‌توجهی صورت گرفت، برخورد قاطع قانونی انجام شد که در مواردی منجر به توقف فعالیت و پلمب واحد صنفی مربوطه گردید. همچنین جمع‌آوری کالاهای تاریخ‌گذشته و نامناسب برای مصرف و اجرای گشت‌های منظم با هدف رصد مستمر وضعیت بازار از جمله برنامه‌های محوری این ستاد در ایام نوروز بود.

کنترل دقیق قیمت کالاها در فروشگاه‌ها، نظارت بر عملکرد واحدهای عرضه‌کننده محصولات سلامت‌محور، بررسی روند توزیع کالاهای اساسی و اقلام تنظیم بازار، الزام اصناف به درج قیمت بر روی کالاها و برخورد با موارد گران‌فروشی نیز در دستور کار تیم‌های نظارتی قرار داشت و به‌صورت روزانه پیگیری شد. افزون بر این، همکاری با انجمن بازاریان منطقه جهت اجرای برنامه‌های مناسبتی نوروز و فعال‌سازی مراکز تجاری با طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه نیز از جمله فعالیت‌هایی بود که به رونق‌بخشی به فضای تجاری و گردشگری منطقه کمک کرد.

در بخش امور جاری و اداری نیز فرآیندهایی مانند صدور، تمدید و ابطال مجوزهای فعالیت، صدور مجوز واردات کالای مسافری و مصرفی و همچنین صدور گواهی مبدا، حتی در روزهای تعطیل رسمی بدون وقفه ادامه داشت تا خدمات اداری مورد نیاز فعالان اقتصادی و مراجعان با هیچ‌گونه اختلالی مواجه نشود.

