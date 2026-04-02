روز طبیعت در منطقه آزاد انزلی؛
کاشت نهال به یاد شهدای جنگ رمضان
همزمان با فرا رسیدن ۱۳ فروردین؛ روز طبیعت، پارک ساحلی منطقه آزاد انزلی میزبان آیینی ارزشمند و ماندگار بود. در این مراسم، هادی حقشناس، استاندار گیلان، به همراه مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از معاونین سازمان، همچنین تعدادی از مدیران استانی، در کنار یکدیگر به کاشت نهال پرداختند؛ اقدامی که علاوه بر پاسداشت طبیعت، پیامآور فرهنگ ایثار و احترام به مقام شامخ شهدا نیز بود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این برنامه با هدف ترویج فرهنگ کاشت نهال و توسعه فضای سبز اجرا شد؛ اما وجه تمایز آن، یادآوری شهدا و ادای احترام به رشادتهای رزمندگان و شهدای جنگ رمضان بود. بر اساس این گزارش، کاشت نهال در پارک ساحلی منطقه آزاد انزلی، در راستای پیام شب گذشته مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درباره کاشت نهال به یاد شهدا و زنده نگه داشتن نام و راه آنان انجام شد.
پارک ساحلی منطقه آزاد انزلی که خود به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم این منطقه برای جذب گردشگر و نشاط اجتماعی شناخته میشود، با این اقدام، رنگ و بوی تازهتری گرفت؛ گویی هر نهال کاشته شده، تبدیل به یک یادگار زنده از ایثار و امید شد.
این برنامه با کاشت چندین اصله نهال مثمر در پارک ساحلی منطقه آزاد انزلی پایان یافت، اما پیام آن همچنان باقی میماند: هر نهال، یاد شهداست؛ هر برگ، ادامه امید است؛ و هر فصل سبز، یادآور ایثار.