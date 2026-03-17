فرآهم ساختن شرایط مناسب برای گردشگران نوروزی باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مصطفی طاعتی مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی مبلمان شهری، ارتقای کمی و کیفی خدمات ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه، و تبلیغات محیطی متناسب با شرایط کنونی کشور را حائز اهمیت برشمرد و افزود: با عنایت به وضعیت جنگی، آسودگی و آرامش خانواده ها اصلی ترین دستور کار همه ما در نوروز ۱۴۰۵ است.

طاعتی مقدم هماهنگی میان نهادی مابین تمام قسمت های درون سازمانی و نهادهای همکار در ستاد را الزامی ارزیابی نمود، و گفت: خروجی وضعیت ترافیک مسیرهای ورودی به فاز تجارت و گردشگری منطقه و درون این محدوده در ایام نوروز باید مبتنی بر روان‌سازی و تسریع در تردد گردشگران و فعالین اقتصادی مشغول به کار در این محدوده باشد تا زمینه رضایت مسافرین فرآهم گردد.

گفتنی است در این جلسه معاونین و مدیران عضو ستاد هماهنگی گردشگری و خدمات سفر منطقه آزاد انزلی، گزارشی از اقدامات و برنامه های پیشنهادی خود را در حوزه های مختلف ارائه دادند.

انتهای پیام/