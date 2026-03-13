کیش یکسر جوش و خروش در روز قدس

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حالی که در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۴ در پی تجاوز و حملات ددمنشانه دشمنان جنایتکار ایران اسلامی، با شهادت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (ره) و‌جمعی از هموطنانمان، کشورمان در سوگی بزرگ فرو رفته، مردم روزه دار جزیره کیش همزمان با میلیونها ایرانی در سراسر کشور، راهپیمایی روز قدس را پرشورتر از هرسال برگزار کردند.

در این مراسم کیشوندان با سردادن شعارهایی نظیر «دست خدا عیان شد خامنه ای جوان شد » بار دیگر بیعت خود را با سومین رهبر انقلاب اعلام و جنایات آمریکا و اسرائیل را محکوم کردند. پس از راهپیمایی نیز کیشوندان برای اقامه نماز جمعه در مصلای کیش حضور یافتند و بار دیگر با سردادن شعار، انزجار خود را از رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار فریاد زدند.

