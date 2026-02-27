کلنگزنی شهرک آزمایش و خدمات خودرویی منطقه آزاد ماکو
با حضور سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، فرماندار ماکو و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی، عملیات اجرایی شهرک آزمایش و خدمات خودرویی منطقه آزاد ماکو آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ این شهرک در زمینی به مساحت ۷ هکتار احداث میشود و با هدف ارائه خدمات تخصصی، انجام آزمایشهای فنی، استانداردسازی و پشتیبانی خودروهای داخلی و خارجی طراحی شده است؛ مجموعهای که میتواند حلقهای مهم از زنجیره خدمات خودرویی در شمالغرب کشور را تکمیل کند.
مسئولان حاضر در مراسم تأکید کردند با تکمیل این مجموعه، منطقه آزاد ماکو ظرفیت تبدیلشدن به هاب خدمات خودرویی کشور را خواهد داشت و میتواند نقش مؤثری در ساماندهی، توسعه و ارتقای استانداردهای صنعت خودرو ایفا کند.
پلاک گذر موقت؛ ظرفیتی جدید برای توسعه خودرویی منطقه
رئیس پلیس راهور فراجا در حاشیه این مراسم اظهار داشت: پلاک گذر موقت، ظرفیتی افزوده بر ظرفیتهای قبلی شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد است و شرایط مناسبی برای بهرهمندی مردم از خودروهای باکیفیت فراهم میکند.
سردار حسینی با اشاره به آخرین مصوبه دولت افزود: بر اساس این مصوبه، تمامی محدودیتهای واردات خودروهای خارجی – به استثنای کشور سازنده – برداشته شده و از این پس خودروهایی با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی نیز امکان شمارهگذاری خواهند داشت؛ خودروهایی استاندارد و باکیفیت که در ارتقای ایمنی تردد نیز مؤثر هستند.
وی همچنین از برنامهریزی برای آغاز شمارهگذاری خودروهای وارداتی تا پنج سال زیر مدل در اوایل سال آینده خبر داد و تصریح کرد: با ایجاد سامانههای لازم در مرکز و آمادهسازی زیرساختها در منطقه، پیشبینی میشود این طرح از اردیبهشتماه اجرایی شده و بهصورت رسمی در همین محل افتتاح شود.
اصلاح آییننامه و افزایش امتیازات تردد
رئیس پلیس راهور در ادامه خاطرنشان کرد: با هماهنگی بخشهای اجرایی و مرتبط، اصلاح آییننامه موجود در دستور کار قرار دارد تا امتیازات بیشتری در بهرهمندی از مرخصی سالیانه خودروهای منطقه آزاد برای تردد در سرزمین اصلی فراهم شود.
ایجاد شهرک آزمایش و خدمات خودرویی منطقه آزاد ماکو، در کنار توسعه ظرفیتهای شمارهگذاری و تسهیل واردات خودرو، گامی راهبردی در مسیر تبدیل این منطقه به قطب خدمات و تجارت خودرویی کشور ارزیابی میشود.