جزیره کیش میزبان بزرگترین رویداد پتروشیمی کشور ؛ ایران پتروکم 2026
نمایشگاه بینالمللی پتروشیمی و صنایع وابسته ایران پتروکم 2026 16 تا 18 دی ماه جاری در جزیره کیش برگزار می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، نمایشگاه ایران پتروکم 2026 درفضای نمایشگاهی به وسعت 10 هزار متر مربع و با حضور بیش از ۱۰۰ شرکت ملی و بین المللی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می شود و یکی از بزرگترین نمایشگاههای تخصصی صنعت پتروشیمی کشور است.
در این رویداد، شرکتها و فعالان صنعت پتروشیمی جدیدترین محصولات، خدمات و فناوریهای خود را در بخشهای مختلفی از جمله تجهیزات و ماشینآلات، پلیمرها، کاتالیستها، مواد شیمیایی و سیستمهای اتوماسیون به نمایش خواهند گذاشت. نوآوریهای فناورانه و محصولات جدید، بهویژه در بخش شرکتهای دانشبنیان، از نکات برجسته این نمایشگاه خواهد بود. هدف از برگزاری این رویداد، گسترش روابط تجاری پایدار و تقویت همکاریهای بینالمللی در صنعت پتروشیمی ایران است.
علاوه بر بخشهای نمایشگاهی، کارگاهها و نشستهای تخصصی در حاشیه نمایشگاه برگزار خواهد شد که به بررسی چالشها و فرصتهای صنعت پتروشیمی و تبادل اطلاعات میان فعالان این حوزه میپردازد. این نشستها فرصتی مناسب برای بهرهبرداری از تجربیات کارشناسان و متخصصان صنعت فراهم میآورد.
ایران پتروکم 2026 بهعنوان یک پلتفرم استراتژیک در راستای افزایش رقابتپذیری صنعت پتروشیمی ایران در سطح جهانی، فرصتی بزرگ برای گسترش روابط تجاری و علمی بین فعالان این صنعت خواهد بود.
این نمایشگاه از 16 تا 18 دی 1404 در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش از ساعت 17:00 تا 22:00 پذیرای بازدید عموم است.