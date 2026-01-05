به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، در این نشست تخصصی که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان اصناف منطقه برگزار شد، حاضران به بیان دغدغه‌ها، مشکلات و موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری پرداختند و راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار مطرح کردند.

در این جلسه، چالش‌هایی از جمله مشکلات ترخیص کالا، فرآیندهای اداری، زیرساخت‌های لجستیکی، موانع صادرات، مسائل مرتبط با اصناف و ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌صورت شفاف و بی‌واسطه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر رویکرد تعاملی مدیریت جدید این سازمان، اظهار کرد: ارتباط مستقیم با تجار، بازرگانان و اصناف، یکی از مهم‌ترین مسیرهای شناسایی گره‌های واقعی اقتصاد منطقه است و سازمان منطقه آزاد ماکو خود را موظف می‌داند با بهره‌گیری از نظرات فعالان بازار، مسیر تصمیم‌سازی را واقع‌بینانه‌تر و اثربخش‌تر کند.

وی افزود: حل مسائل اقتصادی منطقه بدون همراهی بخش خصوصی ممکن نیست و این جلسات هم‌اندیشی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا با همفکری فعالان اقتصادی، موانع موجود به فرصت‌های توسعه تبدیل شود.

در پایان این نشست، مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با محوریت حوزه‌های تجارت، صادرات، اصناف و لجستیک تشکیل شده و پیشنهادات مطرح‌شده در این جلسه به‌صورت عملیاتی در دستور کار سازمان منطقه آزاد ماکو قرار گیرد.

