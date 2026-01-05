خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چالش‌های اقتصادی و تجاری روی میز نقد؛

هم‌اندیشی فعالان بازار با مدیرعامل منطقه آزاد ماکو برای عبور از موانع

هم‌اندیشی فعالان بازار با مدیرعامل منطقه آزاد ماکو برای عبور از موانع
کد خبر : 1737740
لینک کوتاه کپی شد.

نشست تخصصی هم‌اندیشی فعالان اقتصادی، تجار، صادرکنندگان و نمایندگان اصناف با حضور حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد و مهم‌ترین چالش‌های حوزه تجارت، تولید و اصناف منطقه به‌صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، در این نشست تخصصی که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، بازرگانان، صادرکنندگان و نمایندگان اصناف منطقه برگزار شد، حاضران به بیان دغدغه‌ها، مشکلات و موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری پرداختند و راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار مطرح کردند.
 
در این جلسه، چالش‌هایی از جمله مشکلات ترخیص کالا، فرآیندهای اداری، زیرساخت‌های لجستیکی، موانع صادرات، مسائل مرتبط با اصناف و ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌صورت شفاف و بی‌واسطه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
 
حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تأکید بر رویکرد تعاملی مدیریت جدید این سازمان، اظهار کرد: ارتباط مستقیم با تجار، بازرگانان و اصناف، یکی از مهم‌ترین مسیرهای شناسایی گره‌های واقعی اقتصاد منطقه است و سازمان منطقه آزاد ماکو خود را موظف می‌داند با بهره‌گیری از نظرات فعالان بازار، مسیر تصمیم‌سازی را واقع‌بینانه‌تر و اثربخش‌تر کند.
 
وی افزود: حل مسائل اقتصادی منطقه بدون همراهی بخش خصوصی ممکن نیست و این جلسات هم‌اندیشی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا با همفکری فعالان اقتصادی، موانع موجود به فرصت‌های توسعه تبدیل شود.
 
در پایان این نشست، مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با محوریت حوزه‌های تجارت، صادرات، اصناف و لجستیک تشکیل شده و پیشنهادات مطرح‌شده در این جلسه به‌صورت عملیاتی در دستور کار سازمان منطقه آزاد ماکو قرار گیرد.
هم‌اندیشی فعالان بازار با مدیرعامل منطقه آزاد ماکو برای عبور از موانع
هم‌اندیشی فعالان بازار با مدیرعامل منطقه آزاد ماکو برای عبور از موانع
 
هم‌اندیشی فعالان بازار با مدیرعامل منطقه آزاد ماکو برای عبور از موانع
هم‌اندیشی فعالان بازار با مدیرعامل منطقه آزاد ماکو برای عبور از موانع

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی