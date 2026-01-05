خبرگزاری کار ایران
بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری منطقه آزاد اروند با محوریت عراق و کویت تدوین می‌شود

جبار سالم‌ پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در گفتگو با خبرنگار جزیره اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های مرزی، دریایی و ترانزیتی منطقه آزاد اروند، بسته‌های هدفمند سرمایه‌گذاری گردشگری با تمرکز بر بازارهای عراق و کویت در حال تعریف و تدوین است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، وی با اشاره به برگزاری سیزدهمین نشست کمیسیون مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و کویت پس از وقفه‌ای ۱۲ ساله در آبان‌ماه امسال خاطرنشان کرد: این نشست بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و گردشگری میان دو کشور فراهم کرده و نتایج آن در برنامه‌های منطقه آزاد اروند مورد توجه قرار گرفته است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر مزیت‌های جغرافیایی آبادان افزود: نزدیکی بندر آبادان به بندر الواصلیه سیبه عراق یک مزیت کم‌نظیر محسوب می‌شود به‌ گونه‌ای که فاصله دریایی میان این دو بندر تنها حدود هفت دقیقه است و این ویژگی می‌تواند در طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری نقش محوری داشته باشد.

سالم پور ادامه داد: راه‌اندازی خط دریایی آبادان-الواصلیه سیبه، علاوه بر تقویت ارتباط گردشگری با عراق، زمینه ورود گردشگران کویتی را نیز فراهم می‌کند؛ چراکه بندر الواصلیه سیبه به گذرگاه صفوان کویت متصل است و گردشگران کویتی می‌توانند به‌صورت زمینی به این بندر آمده و سپس از مسیر دریایی وارد آبادان شوند.

وی توضیح داد: فعال‌سازی این مسیر دریایی می‌تواند جان تازه‌ای به صنعت گردشگری منطقه ببخشد و به‌عنوان پیشران توسعه گردشگری خرید، سلامت و تفریح عمل کرده و جایگاه منطقه آزاد اروند را در نقشه گردشگری منطقه‌ای ارتقا دهد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به سفر اخیر احمد تجری، مدیرکل سرمایه‌گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: در جریان این سفر توافق شد با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، ظرفیت‌های بالقوه گردشگری به فرصت‌های مشخص سرمایه‌گذاری تبدیل شده و بسته‌های مشوق ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تعریف شود.

سالم پور تأکید کرد: هدف از تدوین این بسته‌های سرمایه‌گذاری، استفاده حداکثری از ظرفیت بازار گردشگران عراق و کویت، رونق اقتصاد محلی، افزایش اشتغال پایدار و تقویت جایگاه منطقه آزاد اروند در دیپلماسی گردشگری کشور است.

وی اظهار کرد: مقرر شد واحد گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند پیگیری لازم را در این خصوص انجام دهد.

 

