تراز تجاری ارس در ۹ ماهه نخست سال ۲۶۰ میلیون دلار مثبت شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم‌زاده با اعلام این خبر گفت: در ۹ ماهه سال جاری، این منطقه با ثبت ۴۴۱ میلیون دلار صادرات کالا و خدمات در مقابل ۱۸۱ میلیون دلار واردات، به تراز تجاری مثبت ۲۶۰ میلیون دلار دست یافت که نشان‌دهنده پویایی تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی در منطقه آزاد ارس است.

وی از رشد ۲۰۶ درصدی جذب سرمایه‌گذاری داخلی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: میزان سرمایه‌گذاری داخلی مصوب در این مدت به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان بود.

مقدم‌زاده با اشاره به تحقق سرمایه‌گذاری داخلی در منطقه آزاد ارس اظهار داشت: طی ۹ ماهه نخست سال جاری، بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی محقق شده که در مقایسه با تحقق ۱۰ هزار میلیارد تومانی مدت مشابه سال گذشته، بیانگر رشد چشمگیر ۳۲۰ درصدی است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس همچنین از افزایش ۴۴۷ درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، ۱۴۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ میلیون دلار بود.

وی با اشاره به جهش بی‌سابقه در تحقق سرمایه‌گذاری خارجی افزود: میزان تحقق سرمایه‌گذاری خارجی در ۹ ماهه نخست امسال به ۳۰۱ میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم ۱۵ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته، رشدی حدود ۱۹۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مقدم‌زاده در ادامه با اشاره به ارزش تولیدات منطقه آزاد ارس اعلام کرد: ارزش تولیدات این منطقه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۶۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود.

وی در پایان، این شاخص‌ها را نشان‌دهنده افزایش ظرفیت تولید، اعتماد سرمایه‌گذاران و نقش‌آفرینی مؤثر سازمان منطقه آزاد ارس در توسعه اقتصادی و تجارت کشور دانست.

انتهای پیام/