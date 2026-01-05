خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد
کد خبر : 1737635
لینک کوتاه کپی شد.

طی حکمی از سوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، «عزیز میاحی» بعنوان سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال این سازمان، منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در حکم «مصطفی خانزادی» آمده است:
به موجب این حکم جنابعالی به عنوان سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد اروند منصوب می شوید؛ امید است با استعانت از خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی و جهاد در راه خدا و پیروی کامل از منویات ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای( مدظله‌العالی) رعایت سلسله مراتب سازمانی و با بهره‌گیری از تجارب گذشته با انجام ماموریت ها و وظایف محوله بتوانید گام‌های مؤثری در جهت رضای خداوند تبارک و تعالی و اجرای موفق ماموریت‌ها بردارید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی