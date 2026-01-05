سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در حکم «مصطفی خانزادی» آمده است:

به موجب این حکم جنابعالی به عنوان سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد اروند منصوب می شوید؛ امید است با استعانت از خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوای الهی و جهاد در راه خدا و پیروی کامل از منویات ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای( مدظله‌العالی) رعایت سلسله مراتب سازمانی و با بهره‌گیری از تجارب گذشته با انجام ماموریت ها و وظایف محوله بتوانید گام‌های مؤثری در جهت رضای خداوند تبارک و تعالی و اجرای موفق ماموریت‌ها بردارید.

