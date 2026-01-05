 اروند؛ حلقه طلایی اتصال گردشگری سلامت ایران و عراق

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست مشترک مجموعه معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند با هیأتی از شهرداری تهران، با حضور میثم فرج‌الهی دستیار شهردار تهران و رئیس ستاد اقتصاد و دانش‌بنیان، مدیر گردشگری سلامت و دستیار شهردار و مسئول محرومیت‌زدایی شهرداری تهران برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها و راهکارهای رونق گردشگری، به‌ویژه گردشگری سلامت و تقویت پیوندهای اقتصادی میان ایران و عراق، مورد بررسی قرار گرفت.

جبار سالم‌پور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان، گفت: برای مقابله با مشکلات اقتصادی، باید از ظرفیت‌های منطقه‌ای و ملی به بهترین نحو استفاده کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت تصریح کرد: مهم‌ترین بخش گردشگری، حوزه سلامت است و باید با ایجاد جذابیت‌های نوین، توان رقابت با کشورهایی مانند ترکیه و هند را داشته باشیم.

وی ادامه داد: این منطقه می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگران سلامت از کشور عراق ایفا کند و گردشگران عراقی از مسیر اروند به سایر نقاط کشور هدایت شوند.

سالم‌پور با تأکید بر توسعه گردشگری دریامحور خاطرنشان کرد: با همکاری شهرداری تهران و خرید قایق‌های مسافری در مسیر خرمشهر–بصره و بالعکس، می‌توان گام‌های مؤثری در رونق این صنعت برداشت؛ این اقدام ضمن درآمدزایی برای شهرداری تهران به رونق اقتصادی منطقه آزاد اروند نیز کمک خواهد کرد.

الیاسی: آبادان و خرمشهر، شهرهای ریشه‌دار در جذب گردشگر

علی الیاسی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به سابقه تاریخی آبادان و خرمشهر گفت: این دو شهرستان از دیرباز صنعت و تجارت را معنا کرده‌اند و با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های نفتی، آبی، میراث فرهنگی، بازار و سایر بخش‌ها، زمینه جذب گردشگر در همه ابعاد فراهم است.

وی افزود: معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند آمادگی کامل برای اجرای زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری را دارد.

مطورزاده: اروند، حلقه اتصال اقتصاد گردشگری ایران و عراق

مصطفی مطورزاده نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:ایران برای مردم عراق، مقصد اول گردشگری به‌ویژه در حوزه سلامت و گردشگری مذهبی است.

وی افزود: با توجه به حمل‌ونقل ترکیبی، وجود فرودگاه آبادان و پروازهای مستقیم به کیش و مشهد، اروند یکی از بهترین حلقه‌های اتصال اقتصاد گردشگری میان ایران و عراق محسوب می‌شود.

مطورزاده تأکید کرد: احیای سرویس تاکسیرانی در شلمچه و ایجاد خدمات CIP و VIP برای گردشگران، با همکاری شهرداری تهران، می‌تواند اروند را به مقصدی مهم برای انتقال گردشگران سلامت به سراسر کشور تبدیل کند.

فرج‌الهی: اروند، مسیر کلیدی اقتصاد دانش‌بنیان و گردشگری سلامت

میثم فرج‌الهی رئیس ستاد اقتصاد و دانش‌بنیان شهرداری تهران گفت: در کشور در توسعه فناوری عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم، اما این فناوری هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا نکرده است.

او ادامه داد: راه نجات اقتصاد کشور، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و مردمی‌سازی آن است.

وی با انتقاد از خام‌فروشی افزود: گردشگری سلامت یکی از مزیت‌های مهم اقتصادی کشور است و در این مسیر باید ارتباط میان مبدأ و مقصد تقویت شود؛ اروند یکی از مهم‌ترین این مسیرهاست.

فرج‌الهی خاطرنشان کرد: کریدور بصره–اروند–تهران می‌تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند و باید کسب‌وکارهای مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای را پرورش داد. هدف ما تبدیل تهران به پایتخت گردشگری جهان اسلام است و اروند می‌تواند همراهی مؤثری در این مسیر داشته باشد؛ همچنین ایجاد هاب صادرات صنایع خلاق در اروند، از برنامه‌های مهم آینده است.

